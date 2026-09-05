Medicamentos gratis de PAMI: quiénes pueden acceder y el requisito clave para no perder el beneficio

Los medicamentos gratis de PAMI continúan disponibles para afiliados que, por razones sociales, no pueden afrontar el costo de sus tratamientos con los descuentos habituales. El beneficio permite solicitar la cobertura del 100% de hasta seis medicamentos, aunque para acceder es necesario cumplir una serie de condiciones económicas y patrimoniales.

Uno de los principales requisitos está relacionado con los ingresos. Para septiembre de 2026, el haber mínimo previsional asciende a $419.775,93 y el límite establecido para acceder al subsidio social equivale a 1,5 haberes mínimos. De esta manera, el afiliado debe registrar ingresos mensuales de hasta $629.663,89. En los hogares donde el afiliado o un integrante conviviente tenga Certificado Único de Discapacidad (CUD), el parámetro se amplía hasta tres haberes mínimos.

Además del ingreso, existen otras condiciones. El solicitante no debe estar afiliado a una empresa de medicina prepaga, no puede poseer más de un inmueble ni aeronaves o embarcaciones de lujo. Tampoco debe tener un vehículo con menos de diez años de antigüedad —con excepción de hogares donde haya una persona con CUD— ni ser titular de activos societarios que demuestren capacidad económica plena.

Los seis requisitos para acceder a los medicamentos gratis

De esta manera, los requisitos establecidos para solicitar la cobertura social son: ingresos inferiores a 1,5 haberes mínimos; no contar con medicina prepaga; poseer como máximo un inmueble; no tener aeronaves o embarcaciones de lujo; no disponer de un vehículo de menos de diez años, salvo las excepciones previstas; y no ser titular de activos societarios que evidencien capacidad económica plena.

Sin embargo, existen situaciones excepcionales. Cuando una persona no reúne todos los requisitos económicos pero el costo de los medicamentos necesarios para su tratamiento representa el 15% o más de su ingreso previsional mensual, puede solicitar la cobertura total mediante una vía de reconsideración.

Para ese procedimiento se requiere un informe social, la escala de vulnerabilidad sociosanitaria y una revalidación médica. Los Veteranos de Guerra del Atlántico Sur, en tanto, no están sujetos a los requisitos generales, aunque deben efectuar igualmente la solicitud del subsidio por razones sociales, consignó Iprofesional.

Qué enfermedades tienen cobertura del 100%

PAMI contempla además cobertura completa para una serie de tratamientos específicos. Entre ellos se encuentran los destinados a diabetes, enfermedades oncológicas y oncohematológicas, hemofilia, VIH, hepatitis B y C, trasplantes, trastornos hematopoyéticos, artritis reumatoidea y enfermedades fibroquísticas.

También están contemplados medicamentos oftalmológicos intravítreos y tratamientos para osteoartritis, insuficiencia renal crónica e hiperparatiroidismo. Para otros medicamentos destinados a patologías crónicas y agudas, la cobertura informada oscila entre el 50% y el 80%, mientras que para los de uso eventual alcanza el 40%.

Los tratamientos especiales, como oncología, diabetes, VIH, hepatitis y discapacidad, cuentan con cobertura total, según la información consignada.

Cómo hacer el trámite para no perder el beneficio

Los afiliados que necesitan acceder a la cobertura completa por razones sociales deben realizar la Solicitud de Medicamentos Sin Cargo por Subsidio Social. Se trata de un trámite gratuito que puede efectuarse de manera online o presencial.

Para gestionarlo por internet se debe ingresar al sitio oficial de PAMI y buscar dentro de la sección de trámites la opción “Medicamentos sin cargo por subsidio social”. Luego será necesario completar el formulario correspondiente con el número de afiliación, DNI y datos de contacto. Otra posibilidad es solicitar un turno y concurrir personalmente a una agencia.

El trámite no necesariamente debe realizarlo el propio afiliado, ya que puede ser iniciado por un familiar directo o apoderado. Una vez aprobada la cobertura, los medicamentos pueden retirarse en la farmacia con la receta correspondiente.

Qué pasa si se necesitan más de seis medicamentos

Para quienes necesitan hasta seis medicamentos sin cargo, la evaluación de la solicitud queda a cargo de la Unidad de Gestión Local (UGL). Cuando la cantidad requerida supera los seis medicamentos, la autorización depende de una evaluación del Nivel Central de PAMI.

En esos casos se requiere presentar DNI, credencial de afiliación, receta electrónica emitida por un médico integrante del sistema PAMI e informes de estudios que respalden los diagnósticos consignados por el profesional. También debe acompañarse el formulario correspondiente, con firma y sello del médico tratante.

Así, para conservar los medicamentos gratis de PAMI resulta fundamental revisar si se cumplen las condiciones del subsidio social y realizar el trámite correspondiente. El límite de ingresos de $629.663,89 aparece como uno de los datos centrales para septiembre, aunque existen excepciones para determinadas situaciones sociales, sanitarias y tratamientos especiales.