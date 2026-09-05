Con dos goles de Lautaro Martínez, Inter remontó un partidazo ante Napoli y mantiene puntaje perfecto

Con dos goles de Lautaro Martínez, Inter protagonizó una remontada espectacular y venció 3-2 al Napoli por la tercera fecha de la Serie A. El argentino convirtió el tanto del triunfo en tiempo de descuento.
Con dos goles de Lautaro Martínez, Inter consiguió una espectacular remontada y derrotó 3-2 al Napoli este sábado en San Siro, por la tercera fecha de la Serie A. El conjunto de Cristian Chivu perdía por dos tantos en el segundo tiempo, pero reaccionó y sostuvo su arranque perfecto en el campeonato italiano.
Después de un primer tiempo sin goles, Napoli salió decidido al complemento y consiguió golpear rápidamente. Matteo Politano abrió el marcador y, pocos minutos más tarde, Rasmus Højlund amplió la ventaja para colocar al conjunto visitante 2-0 arriba.
El panorama parecía complicado para Inter, pero apareció su capitán. Lautaro Martínez descontó a los 56 minutos y encendió la reacción del conjunto de Milán, que desde ese momento aumentó la presión en busca de la igualdad.
Lautaro inició la remontada del Inter
El gol del delantero argentino cambió el desarrollo del encuentro. Inter comenzó a jugar más cerca del área rival y Napoli perdió el dominio que había conseguido durante los primeros minutos del complemento.
La insistencia tuvo premio sobre el tramo final. Marcus Thuram apareció en el área y consiguió el 2-2 a los 82 minutos, cuando el encuentro ingresaba en su etapa decisiva y parecía encaminarse hacia un reparto de puntos.
Sin embargo, todavía faltaba la aparición definitiva del Toro. Ya en tiempo de descuento, Lautaro volvió a hacerse presente para marcar el 3-2 y desatar el festejo en San Siro. Reuters ubicó el tanto ganador en el minuto 91.
Doblete y noche inolvidable para el Toro
Con sus dos tantos, Lautaro Martínez terminó convirtiéndose en el gran protagonista de una remontada que parecía improbable cuando Napoli había conseguido establecer una diferencia de dos goles durante el comienzo de la segunda mitad.
El delantero de la Selección Argentina había comenzado el campeonato sin convertir en las primeras dos victorias del Inter, pero rompió la sequía con un doblete en un partido clave. Su segundo tanto tuvo además un valor especial: significó la victoria y permitió conservar el puntaje ideal.
Inter alcanzó así su tercera victoria consecutiva en las primeras tres presentaciones de la Serie A. El equipo de Chivu mantiene un comienzo perfecto y ratificó su capacidad de reacción ante un rival de peso como Napoli.
Inter se prepara para visitar al Real Madrid
La victoria también representa un importante impulso anímico antes del comienzo de la Champions League. Inter tendrá ahora uno de los compromisos más exigentes de su calendario internacional, precisó TyC Sports.
El próximo martes visitará al Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu, en el estreno de ambos equipos en la nueva edición de la máxima competencia europea.
Inter llegará a ese compromiso fortalecido por una remontada memorable y con su capitán encendido. Lautaro Martínez convirtió dos goles, incluido el del triunfo sobre la hora, y fue determinante para que los Nerazzurri transformaran un 0-2 en un 3-2 que mantiene intacto su arranque en la Serie A.