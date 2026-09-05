Alerta amarilla por frío extremo en Entre Ríos: anticipan mínimas de hasta 2°C para este domingo

La alerta amarilla por frío extremo en Entre Ríos estará vigente este domingo y alcanzará a gran parte del territorio provincial, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). A pocos días del comienzo de la primavera, se anticipa una jornada con temperaturas mínimas de apenas 2°C y 3°C en diferentes localidades.

De acuerdo con el organismo meteorológico, prácticamente todos los departamentos entrerrianos estarán comprendidos por la advertencia, con excepción de Victoria y Gualeguay.

El fenómeno no estará limitado a Entre Ríos. La alerta por bajas temperaturas también comprende sectores de Misiones, Corrientes, Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba, La Pampa, San Luis, Mendoza y Neuquén.

Cómo estará el tiempo en Paraná y la región

Para Paraná, La Paz, Villaguay, Nogoyá y Diamante, el pronóstico anticipa una temperatura mínima de 3°C durante las primeras horas de la jornada. Con el correr del domingo, los registros comenzarán a recuperarse, aunque el ambiente continuará frío.

En este sector de Entre Ríos, las temperaturas alcanzarán alrededor de los 12°C. El cielo permanecerá algo nublado durante buena parte del día y se espera una disminución de la nubosidad hacia la noche.

De esta manera, el domingo estará caracterizado por un amanecer especialmente frío y una amplitud térmica moderada, sin temperaturas elevadas durante la tarde. La recomendación será tener especial precaución durante las primeras horas, cuando se registrarán los valores más bajos.

Concordia y el norte también tendrán mínimas de 3°C

En Concordia, Feliciano, Federal, Federación y San Salvador, las condiciones serán similares. El termómetro podría marcar apenas 3°C durante las primeras horas del domingo.

Hacia la tarde, la temperatura máxima se ubicará alrededor de los 12°C. También se prevé la presencia de viento proveniente del sector sudeste, con velocidades que podrían alcanzar los 22 kilómetros por hora.

La combinación de las bajas temperaturas y el viento puede incrementar la sensación de frío, principalmente durante la mañana. La jornada continuará fresca incluso durante las horas de mayor temperatura.

Hasta 2°C en el sur de Entre Ríos

Los registros más bajos previstos para la provincia corresponden a Gualeguaychú, Colón, Uruguay, Islas del Ibicuy y Tala, donde el SMN anticipa una temperatura mínima de apenas 2°C durante la madrugada y las primeras horas del domingo.

En esta región, el cielo permanecerá parcialmente nublado y la recuperación térmica será limitada. Durante la tarde, la máxima alcanzaría solamente los 11°C.

También se esperan vientos con velocidades de hasta 22 kilómetros por hora. De esta manera, el sur entrerriano tendrá una de las jornadas más frías de la provincia, con registros propios del invierno pese a la cercanía de la primavera.

Qué significa la alerta amarilla por frío extremo

El nivel amarillo advierte que las bajas temperaturas pueden tener un efecto leve a moderado en la salud. El impacto puede ser mayor en los grupos considerados de riesgo, entre ellos niños y niñas, personas mayores de 65 años y quienes padecen enfermedades crónicas.

Ante jornadas de estas características, es importante evitar exposiciones prolongadas al frío, utilizar varias capas de ropa y prestar especial atención a las personas más vulnerables.

Así, la alerta amarilla por frío extremo en Entre Ríos marcará el domingo en buena parte de la provincia. Con mínimas que oscilarán entre los 2°C y 3°C y máximas que apenas alcanzarán los 11°C o 12°C, se espera una jornada invernal cuando faltan pocos días para el cambio de estación.