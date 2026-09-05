Alcohólicos Anónimos en Paraná realizó una jornada para visibilizar la enfermedad y acercar ayuda

REDACCIÓN ELONCE
Alcohólicos Anónimos en Paraná realizó una jornada en el Parque Gazzano para informar sobre el alcoholismo y los espacios de acompañamiento disponibles. “Es una enfermedad que no tiene edad”, señalaron a Elonce.
Alcohólicos Anónimos en Paraná llevó adelante este sábado una jornada de información pública en el Parque Gazzano, en el marco de una propuesta que se replica a nivel nacional. Integrantes de los grupos San Miguel y Viviendo Sobrio explicaron a Elonce cómo funcionan los espacios de acompañamiento y remarcaron que cualquier persona que tenga el deseo de dejar de beber puede acercarse.
La actividad tuvo como objetivo brindar información sobre el alcoholismo, visibilizar los grupos que funcionan en Paraná y orientar tanto a quienes atraviesan problemas con la bebida como a familiares o allegados que buscan herramientas para ayudarlos. Walter y Graciela, integrantes de Alcohólicos Anónimos, participaron de la jornada y dialogaron con quienes se acercaron al parque.
Walter compartió el preámbulo con el que comienzan las actividades de la organización: “Alcohólicos Anónimos es una comunidad de personas que comparten su mutua experiencia, fortaleza y esperanza para resolver su problema común y ayudar a otros a recuperarse del alcoholismo. El único requisito para ser miembro de AA es el deseo de dejar la bebida. Para ser miembro de AA no se pagan derechos de admisión ni cuotas”.
Dos grupos funcionan actualmente en Paraná
Además, explicó las características de la organización y remarcó su independencia de otras instituciones. “Nos mantenemos con nuestras propias contribuciones. AA no está afiliada a ninguna secta, religión, partido político, organización o institución alguna. No desea intervenir en controversias, no respalda ni se opone a ninguna causa. Nuestro objetivo primordial es mantenernos sobrios y ayudar a otros alcohólicos a alcanzar el estado de sobriedad”, sostuvo.
Por su parte, Graciela indicó que actualmente existen dos grupos en la capital entrerriana. “Acá son dos grupos en Paraná. Grupo San Miguel, que es tradicional, y Viviendo Sobrio, que tiene un mes de vida nada más, está en el CIC II, detrás del Changomas. Ahí empezó a funcionar y la verdad que tenemos muy buenos resultados”, señaló.
La integrante de la organización agregó que también realizaron acciones de difusión en otros ámbitos públicos, entre ellos la Feria del Libro. A nivel provincial, destacó que existe una red de espacios distribuidos en distintas localidades: “Alcohólicos Anónimos en la provincia de Entre Ríos tiene un área que se llama Entre Ríos y en la provincia hay 23 grupos sobre la costa del Uruguay, en el centro, en Paraná y en Crespo”.
“Es una enfermedad que no tiene edad”
Uno de los mensajes centrales de la jornada estuvo relacionado con la necesidad de derribar prejuicios alrededor del alcoholismo. Graciela sostuvo que el problema puede presentarse en diferentes momentos de la vida y atravesar distintos sectores sociales.
“Queremos informar a la población que esta es una enfermedad que no tiene edad, que puede aparecer en cualquier momento, que no tiene sexo tampoco y que es una enfermedad física, psíquica, mental, emocional, espiritual, así que ataca todo el cuerpo, pero es una enfermedad que se puede detener si uno quiere”, expresó.
En ese sentido, explicó que la propuesta de Alcohólicos Anónimos se concentra en transitar la recuperación día por día. “Este es un programa simple, muy simple, quizás para gente complicada, pero es solamente por 24 horas, nada más que por 24 horas, que podemos detener la copa o, en el caso de aquellos que tomen también alguna sustancia, pueden detenerlo si se quiere. No importa qué estrato social tenga, no le preguntamos de dónde viene ni hasta dónde llegó, simplemente lo recibimos con los brazos abiertos”, manifestó.
El valor de compartir experiencias
Graciela también aclaró que las reuniones no funcionan como una consulta profesional, sino que se basan en el intercambio entre personas que atravesaron experiencias similares. Esa identificación con el otro constituye uno de los pilares del programa.
“Quiero aclarar que este programa es de mutua experiencia. Esto no es, como muchos creen, como ir al psicólogo y encontrarse y hablar cada uno de su problema. No. Contamos nuestras mutuas experiencias, que pasamos por las mismas situaciones, nos encontramos con el otro en la misma situación y esto sirve”, afirmó.
Según relató, la recepción de la propuesta en el Parque Gazzano fue positiva y observó un mayor interés de la comunidad por acceder a información. “La verdad que el recibimiento ha sido muy bueno. Así también pasó en la Feria del Libro. Es algo increíble cómo hoy la gente agradece que le llevemos la información, cosa que antes no pasaba porque es una enfermedad muy estigmatizada”, destacó.
Un mensaje especial para las mujeres
Durante la entrevista con Elonce, Graciela dirigió especialmente un mensaje a aquellas mujeres que pueden estar atravesando problemas con el alcohol en soledad y todavía no se animaron a pedir acompañamiento.
“Lo único que puedo decir es que la mujer que está sola, encerrada en su casa, que se anime, que se anime a salir, porque la mujer es distinta la reacción que tiene ante esta situación”, expresó.
Walter, en tanto, invitó a familiares y personas cercanas a consultar incluso cuando todavía existen dudas sobre la existencia de un problema. “Invitarle a la gente a que se arrime a preguntar. Hay folletería que pueden llevar o preguntar cómo pueden ayudar a una persona que está con el problema del alcoholismo o que están notando en su forma de beber algo raro. Acá podemos darle folletería y decirle los días que tenemos de reuniones”, explicó.
Dónde funcionan los grupos de Alcohólicos Anónimos en Paraná
El Grupo San Miguel desarrolla sus reuniones los lunes, miércoles, viernes y sábados, de 19.30 a 21, en Buenos Aires 428, en Paraná. Walter informó además que quienes necesiten comunicarse pueden hacerlo al 343 465-0224.
El grupo Viviendo Sobrio, de reciente creación, funciona en el CIC II los lunes, martes y jueves, también entre las 19.30 y las 21. La intención es ampliar las posibilidades para que las personas puedan encontrar un espacio cercano al cual recurrir.