Vélez reclamó ante AFA por los seis extranjeros de Boca y pidió avanzar en Copa Argentina

Vélez reclamó ante AFA por la inclusión de seis futbolistas extranjeros de Boca en la planilla oficial del encuentro correspondiente a los octavos de final de la Copa Argentina. El club de Liniers presentó este sábado una protesta formal ante el Tribunal de Disciplina y solicitó que se declare una alineación indebida y, como consecuencia, se le otorgue la clasificación a los cuartos de final.

La controversia surgió después de la victoria del Xeneize sobre el Fortín por penales, tras igualar 0-0 durante los 90 minutos. Desde Vélez advirtieron que Boca había incluido en la planilla a seis jugadores extranjeros, pese a que la normativa establece un máximo de cinco habilitados para firmarla en cada partido oficial.

“La presentación se funda en un hecho objetivo y documentado: Boca Juniors incluyó en la planilla oficial del encuentro a seis futbolistas extranjeros cuando la normativa vigente establece un máximo de cinco habilitados para integrarla. La situación surge de la propia planilla oficial del partido y de los registros del sistema COMET de la AFA”, argumentó Vélez en su comunicado.

Quiénes fueron los seis extranjeros incluidos por Boca

El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena comenzó el encuentro con tres extranjeros: Álvaro Montero, de Colombia; Leandro Lozano, de Uruguay; y Sebastián Villa, de Colombia. También fue titular el uruguayo Miguel Merentiel, aunque posee nacionalidad argentina y, por ese motivo, quedó fuera de la discusión reglamentaria.

En el banco de suplentes estuvieron Carlos Palacios, de Chile; Ángel Romero, de Paraguay; y Enner Valencia, de Ecuador. También integró la nómina Williams Alarcón, nacido en Chile pero con documentación argentina, por lo que tampoco fue contabilizado dentro del cupo cuestionado.

Durante el segundo tiempo, Arruabarrena dispuso los ingresos de Valencia por Merentiel y de Palacios por Leandro Paredes. Romero permaneció en el banco y no sumó minutos. De esta manera, Boca utilizó efectivamente a cinco extranjeros durante el encuentro, pero seis habían sido incluidos en la planilla oficial.

El punto del reglamento que abrió la polémica

El argumento de Boca apuntó a que Ángel Romero nunca ingresó al campo de juego y, por lo tanto, el equipo no utilizó más de cinco futbolistas extranjeros. Sin embargo, el planteo de Vélez se centró en otro punto: la reglamentación no habla únicamente de los jugadores que ingresan, sino de aquellos habilitados para suscribir la planilla.

Por ese motivo, desde Liniers consideraron que la eventual infracción se habría producido antes del inicio del encuentro y sería independiente de la cantidad de extranjeros que finalmente tuvieron minutos en cancha.

“No se trata de una cuestión de interpretación ni de una discusión arbitral. Se trata del cumplimiento de una regla vigente y de una documentación oficial que acredita su incumplimiento”, sostuvo Vélez. Además, informó que pidió que “se declare configurada la alineación indebida y, en consecuencia, se reconozca la clasificación de nuestra institución a los cuartos de final de la Copa Argentina”.

Vélez pidió suspender la clasificación de Boca

La presentación del Fortín también incluyó un pedido para que los efectos deportivos de la clasificación de Boca queden suspendidos mientras el Tribunal de Disciplina analiza la protesta y hasta que exista una resolución definitiva.

El Reglamento 2026 de la Copa Argentina, difundido mediante el Boletín Especial 6811 del Comité Ejecutivo, aborda la cuestión en su artículo 24, referido a la “planilla de firmas y resultado e informe”. Allí establece que deberá aplicarse lo habitual y reglamentario de los certámenes oficiales de AFA, además de las disposiciones comunicadas por la organización.

En ese marco aparece el debate sobre el cupo de extranjeros. El Boletín N°5585, difundido en enero de 2019 y vinculado al Convenio Colectivo de Trabajo 557/09, estableció que los clubes de Primera División podían registrar contratos con hasta seis futbolistas extranjeros, pero solamente cinco de ellos estaban habilitados para suscribir la planilla de cada partido oficial.

La interpretación que podría favorecer a Boca

La discusión reglamentaria también alcanzó a las modificaciones introducidas durante las últimas temporadas. El Reglamento de la Liga Profesional de 2025 establecía expresamente que los clubes podían registrar hasta seis contratos con futbolistas extranjeros, aunque solamente cinco estaban habilitados para firmar la planilla de un partido oficial.

Desde Boca interpretarían que su situación quedó amparada por las modificaciones realizadas en la normativa de 2026 respecto de la inclusión de futbolistas extranjeros. Esa postura deberá ser contrastada ahora con los argumentos presentados formalmente por Vélez y con las disposiciones aplicables específicamente a la Copa Argentina.

El caso quedó así en manos del Tribunal de Disciplina de la AFA. Vélez pretende revertir en los escritorios la eliminación que sufrió en la cancha y quedarse con un lugar en los cuartos de final, mientras que Boca defenderá la validez del resultado. La resolución será clave para determinar si el Xeneize continúa en competencia o si prospera la impugnación presentada por el Fortín.