Nuevos créditos UVA para vivienda: tasas, montos y cuándo llegarán a los bancos

Los nuevos créditos hipotecarios UVA comenzarán a tomar forma esta semana con la primera licitación de $200.000 millones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de Anses, que serán colocados en entidades financieras para ampliar la oferta de préstamos destinados a la vivienda.

El programa anunciado por el ministro de Economía, Luis Caputo, contempla sucesivas licitaciones de $200.000 millones hasta alcanzar un total de $2 billones. Los fondos serán depositados a largo plazo en bancos, que deberán utilizarlos exclusivamente para financiar la compra, construcción, ampliación o refacción de una primera vivienda.

(Ministerio de Economía)

Según informó Infobae, la primera licitación se realizaría este jueves, jornada en la que el directorio del Banco Central (BCRA) también analizará la aprobación de la operatoria. Una vez constituidos los depósitos, los bancos tendrán 90 días corridos para otorgar los nuevos préstamos, por lo que la primera tanda deberá ser colocada antes del 1° de diciembre.

Qué tasa tendrán los nuevos créditos UVA

Cada entidad podrá ofertar hasta un 20% del monto total disponible en cada convocatoria, una condición establecida para evitar que un único banco concentre una porción mayoritaria de los recursos.

Los depósitos que recibirán las entidades estarán nominados en pesos y ajustados por UVA más una tasa adicional. Habrá dos alternativas: a un año, con una tasa mínima de UVA más 2,5%, y a cinco años, con un piso de UVA más 4,5%.

Para los créditos hipotecarios que finalmente lleguen a los clientes, el programa establece una tasa máxima de UVA más 7,5% anual. Además, deberán otorgarse a un plazo no inferior a 15 años y tendrán un monto máximo de 150.000 UVA, equivalente a poco más de USD 200.000. Los recursos solamente podrán utilizarse para operaciones relacionadas con la primera vivienda.

Cuántas familias podrían acceder

El Gobierno estima que el programa permitirá financiar entre 17.000 y 18.000 operaciones hipotecarias. La cifra representaría alrededor del 40% de las 43.700 familias que accedieron a nuevos préstamos hipotecarios durante 2025.

De acuerdo con un informe de la consultora Invecq, los $2 billones previstos equivalen a unos USD 1.300 millones y representan más del 10% del stock actual de créditos hipotecarios. La consultora definió el mecanismo como un "puente transitorio" frente a la falta de ahorro de largo plazo en pesos que históricamente condiciona al mercado argentino.

Durante 2025 se otorgaron créditos UVA por el equivalente a USD 3.200 millones, mientras que en los primeros meses de 2026 las operaciones acumularon unos USD 1.100 millones. El nuevo esquema aparece así en un contexto de menor volumen mensual de desembolsos respecto del año pasado.

El Gobierno apunta también a la construcción

El objetivo oficial no se limita a facilitar el acceso a la vivienda. El Ministerio de Economía pretende que el incremento del financiamiento hipotecario genere mayor demanda y contribuya a reactivar la industria de la construcción.

Caputo explicó que la estrategia combina el impulso a los créditos hipotecarios con mayores posibilidades de financiamiento para desarrolladores. "Estamos atacando tanto la oferta como la demanda", afirmó al presentar las medidas.

Según el ministro, la combinación de ambas herramientas "va a dar un gran impulso a la industria de la construcción, que, como ustedes saben, es un motor muy importante de la economía y venía rezagado".