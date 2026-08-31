Créditos hipotecarios: qué analizar antes de comprar y por qué destacan la tasa de Entre Ríos

Los créditos hipotecarios volvieron a generar expectativas y consultas en el mercado inmobiliario de Paraná tras los recientes anuncios de nuevas líneas de financiamiento a nivel nacional y provincial. La corredora inmobiliaria Paula Armándola analizó en el programa GPS de Elonce las posibilidades que se presentan para quienes buscan acceder a una vivienda.

Según explicó, la propuesta provincial está destinada exclusivamente a empleados públicos de Entre Ríos que cuenten con al menos 12 meses de antigüedad. En tanto, la alternativa nacional tendrá un alcance más amplio y dependerá de las condiciones que establezcan las entidades financieras participantes.

"Ambos cubren el 75% del valor de la propiedad", indicó Armándola. Precisó que en Entre Ríos el financiamiento alcanza hasta $100 millones, mientras que la línea nacional permitiría acceder a montos mayores.

En ambos casos, señaló, los préstamos contemplan actualización por UVA más una tasa de interés y destacó que "Entre Ríos, orgullosamente, es el que tiene mejor tasa para poder tomarla. Así que es una muy buena oportunidad para tener su primera vivienda única, familiar y de uso permanente".

Qué viviendas se pueden comprar con los créditos hipotecarios

Consultada sobre las posibilidades concretas de encontrar propiedades dentro de esos valores, la especialista aseguró que existe oferta en Paraná. "Hay propiedades a la venta y sí hay propiedades dentro de esos valores. Se puede conseguir una casa para habitar y vivir en familia", afirmó.

La línea entrerriana está dirigida a la adquisición de una vivienda única, familiar y de ocupación permanente. Según explicó Armándola, la cuota podría ubicarse alrededor de los $500.000, una cifra que en algunos casos se aproxima al valor mensual de un alquiler.

La corredora señaló además que hubo interés inmediato tras el lanzamiento. "Tengo entendido que esto se lanzó el miércoles y el viernes ya había 150 inscriptos en el plan, y son hasta 300 los cupos", comentó durante la entrevista.

Qué tener en cuenta antes de comprar una vivienda

Al momento de elegir una propiedad, Armándola recomendó prestar especial atención a la ubicación. "Lo único que no se puede modificar de la vivienda es el lugar", sostuvo. Explicó que las distancias al trabajo, la cercanía con familiares y los tiempos cotidianos tienen impacto directo sobre la calidad de vida.

También aconsejó revisar las condiciones estructurales del inmueble, especialmente en sectores de Paraná donde existen napas de agua. "Las cosas que son muy difíciles de modificar en una casa y de arreglar son las humedades de cimiento", advirtió.

Créditos hipotecarios: cómo viene el mercado inmobiliario

Como referencia de precios, mencionó propiedades comercializadas recientemente por valores de entre $50.000 y $100.000 USD, dependiendo de la ubicación, superficie y características. Entre ellas, citó una vivienda nueva de 80 metros cuadrados cubiertos que se vendió por unos $80.000 USD.

Documentación y situación del mercado inmobiliario

Armándola remarcó que quienes pretendan vender mediante crédito hipotecario deben contar con toda la documentación del inmueble en regla. "Si no, no se le puede dar curso al crédito", explicó. Estimó que una operación de este tipo puede demorar entre 30 y 60 días.

Respecto del mercado de alquileres, sostuvo que actualmente existe una oferta considerablemente mayor que hace dos años. Explicó que numerosas propiedades que habían sido retiradas del mercado locativo y ofrecidas para la venta finalmente volvieron a alquilarse.

En cuanto a las ventas, indicó que el precio resulta determinante. "Generalmente, lo que está en precio se vende dentro de los cuatro o seis meses", afirmó. Finalmente, destacó que actualmente existen viviendas en Paraná dentro de los valores contemplados por el crédito provincial.

Requisitos para acceder al crédito hipotecario en la provincia

A modo de resumen, los puntos principales a tener en cuenta sobre los créditos hipotecarios provinciales son los siguientes: