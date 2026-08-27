Créditos hipotecarios para empleados públicos: en el primer día se recibieron 150 inscripciones

El gobierno de Entre Ríos lanzó un nuevo beneficio hipotecario que facilitará el acceso a la vivienda a empleados públicos.

La medida se concretó tras la firma de un convenio entre el Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV) y el Banco Entre Ríos que permitirá subsidiar dos puntos de la tasa de interés en créditos hipotecarios destinados a la compra de vivienda única.

Alcanzará a trabajadores del sector público en planta permanente y sin vivienda propia. En esta primera etapa se generará un aproximado de 300 créditos.

La calificación crediticia y el otorgamiento del crédito lo hace el Banco Entre Ríos, que dispuso para esta primera etapa un cupo de 20.000 millones de pesos. Por su parte, la provincia subsidia dos puntos la tasa de interés, por lo que la tasa final de los créditos es del seis por ciento.

En declaraciones a Elonce, el vicepresidente del IAPV, Pablo Omarini, brindó detalles sobre los requisitos, montos, cuotas estimadas y condiciones de la línea destinada a facilitar el acceso a la vivienda única.

La herramienta está dirigida a agentes públicos de planta permanente del Estado provincial que cuenten con una antigüedad mínima de 12 meses. El dinero deberá utilizarse exclusivamente para la compra de una vivienda única, familiar y de ocupación permanente.

“La novedad es que este esfuerzo que realiza por un lado el Banco y el subsidio de tasa que realiza el Gobierno Entre Ríos a través del IAPV, permite bajar la cuota promedio que pagaría mensualmente alguien por este tipo de créditos hipotecarios y el ingreso mínimo que te exige el banco. La incidencia aproximada, es del 20% menos de lo que sería en una plaza común y corriente”, explicó Omarini.

Hasta cuánto se podrá solicitar

El monto máximo establecido es de 50.000 UVA, que actualmente representa algo más de 100 millones de pesos, de acuerdo con los valores informados durante la entrevista.

“El UVA es una unidad de valor adquisitivo creada por el Banco Central que representa una cantidad de pesos X. Hoy, cada UVA son 2.090 pesos. Se actualiza por el coeficiente de inflación”, explicó Omarini.

Además, indicó que la asistencia financiera cubrirá hasta el 75% del valor de la propiedad y no tendrá un monto mínimo. Según el relevamiento realizado sobre el mercado inmobiliario, la herramienta podría utilizarse para viviendas ubicadas en un rango aproximado de entre 30.000 y 70.000 dólares.

Pablo Omarini

Cuánto habrá que pagar por mes

Para dimensionar el alcance del programa, Omarini realizó una simulación sobre una propiedad valuada en 40.000 dólares. En ese caso, estimó que la cuota inicial se ubicaría actualmente alrededor de los 350.000 pesos mensuales.

“Con una propiedad de unos 40.000 dólares, se estaría pagando una cuota de unos 350.000 pesos, con un ingreso mínimo de 1.100.000 pesos netos”, precisó.

Para una vivienda de mayor valor, los requisitos también aumentarán. “Podés llegar hasta, en una propiedad de 70.000 dólares, 1.8 millones de pesos de ingreso mínimo. Y una cuota de unos 550.000 pesos”, ejemplificó.

El funcionario señaló que uno de los objetivos utilizados para diseñar la línea fue mantener las cuotas en niveles comparables con los valores actuales de los alquileres. “Siempre hemos trabajado con el banco, con las autoridades del gobierno, para pensar en una cuota promedio que no supere lo que vale un alquiler hoy”, sostuvo.

Se podrán sumar ingresos de cotitulares

Una de las posibilidades contempladas para alcanzar los requisitos bancarios será sumar los ingresos de cotitulares. Esto permitirá que más hogares puedan alcanzar el mínimo exigido para acceder al financiamiento.

“La acreditación de ingresos puede sumar también cotitulares para poder llegar a ese ingreso mínimo que te exige el banco, eso es importante”, señaló Omarini.

Asimismo, aclaró que la evaluación crediticia estará a cargo del banco y no del IAPV. El organismo provincial “no da el crédito, lo que hace es, una vez que obtenés el crédito, bonificarte la tasa”, precisó.

Las personas interesadas podrán iniciar el trámite mediante los canales oficiales, tanto a través de la página del IAPV como mediante el sitio web de la entidad bancaria.

Qué pasa con las cuotas UVA

El plazo previsto para la devolución del préstamo será de alrededor de 20 años. Al tratarse de créditos UVA, el capital se encuentra sujeto a la evolución de esa unidad, que se actualiza de acuerdo con la inflación.

“El valor está atado a la inflación. Creemos que va a seguir siendo estable, pero por supuesto, ante cualquier imprevisto en esa situación, es el banco el que evalúa la situación”, explicó Omarini.

Asimismo, señaló que existe un límite sobre el porcentaje del ingreso que puede destinarse al pago. “En general, el plazo se extiende o se prorratea porque hay un tope de afectación de tu ingreso, que es del 30% de tu ingreso”, expresó.

Ya se registraron 150 inscripciones

La nueva línea tuvo una rápida respuesta entre los trabajadores estatales. Omarini confirmó que durante la mañana de este jueves ya se habían registrado 150 inscripciones.

“Ha tenido una muy buena repercusión en todo el sector público de la provincia y recién estamos empezando”, destacó.

El programa contará inicialmente con un fondeo de 20.000 millones de pesos, monto que, según estimó, permitirá otorgar aproximadamente 300 préstamos hipotecarios.

“Vamos a trabajar primero para que salgan esos 300 créditos, que la gente pueda comprar la vivienda que soñó, que proyectó y después seguramente iremos por más”, concluyó Omarini. Elonce.com