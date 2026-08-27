River habría definido la salida de Coudet: este jueves anunciarían su despedida

La eliminación de River ante Independiente Santa Fe por los octavos de final de la Copa Sudamericana habría marcado el final del ciclo de Eduardo Coudet como entrenador. Tras la caída de este miércoles por la noche en el Monumental, el técnico habría acordado su salida con la dirigencia y la decisión sería comunicada oficialmente durante la tarde de este jueves.

Según informó TyC Sports, Coudet se despedirá de los futbolistas después del entrenamiento vespertino y posteriormente brindará una conferencia de prensa, prevista para las 15, en la que anunciará su salida. De esta manera, su etapa al frente del equipo concluiría poco más de cinco meses después de haber asumido.

El desenlace comenzó a tomar forma luego de la derrota por penales frente al conjunto colombiano. Coudet decidió no brindar declaraciones inmediatamente después del encuentro y mantuvo una reunión con integrantes de la dirigencia dentro del vestuario del Monumental, donde se habría avanzado en la definición de su futuro.

Una eliminación que aceleró la decisión

La continuidad del entrenador ya estaba bajo análisis debido a una seguidilla de resultados adversos durante el segundo semestre. A comienzos de agosto, el propio Coudet había anticipado cuál sería su postura en caso de que el equipo no lograra revertir el presente. “Si veo que no se empiezan a dar los resultados, no le voy a hacer mal a River, ni a los hinchas, ni a esta dirigencia que confió en mí”, había expresado.

La eliminación ante Independiente Santa Fe profundizó ese escenario. El Millonario igualó 1-1 durante el tiempo reglamentario y posteriormente perdió 8-7 en la definición por penales, resultado que lo dejó afuera de una de las competencias internacionales que tenía como objetivo para el segundo semestre.

El ciclo de Coudet estuvo además atravesado por otros resultados importantes. Bajo su conducción, el equipo perdió el Superclásico frente a Boca, cayó ante Belgrano en la final del Torneo Apertura y quedó eliminado de la Copa Argentina frente a Aldosivi. También llegó a acumular seis derrotas consecutivas en torneos organizados por la AFA.

Quién dirigiría ante Banfield

Mientras se aguarda la comunicación oficial, el plantel de River volverá a entrenarse durante la tarde con la mirada puesta en el partido del próximo domingo a las 15 frente a Banfield, en el estadio Florencio Sola.

En principio, Marcelo Escudero asumiría nuevamente de manera interina y quedaría a cargo de preparar al equipo para el compromiso por el Torneo Clausura. Sería su tercera etapa transitoria al frente del plantel profesional.

Paralelamente, la dirigencia deberá comenzar a analizar alternativas para ocupar definitivamente el cargo. Según TyC Sports, la salida de Coudet se anunciaría este mismo jueves, una vez finalizada una etapa que quedó fuertemente condicionada por los resultados y terminó de encaminarse tras la eliminación internacional.