Una camioneta circuló en contramano y a alta velocidad por el centro de una localidad entrerriana

Una Ford Ranger fue interceptada después de circular en sentido contrario por la zona céntrica de Victoria. El conductor, oriundo de Rosario, quedó detenido.
Una camioneta Ford Ranger circuló en contramano y a alta velocidad por distintas calles de la zona céntrica de la ciudad de Victoria, cerca de la medianoche del miércoles. La peligrosa maniobra llamó la atención de vecinos que dieron a la Policía. Posteriormente se localizó el vehículo y lograron interceptarlo en la intersección de Ezpeleta y Sarmiento, frente a la Plaza San Martín.
La situación comenzó cuando personal policial tomó conocimiento sobre la presencia de una Ford Ranger que avanzaba en sentido contrario al permitido y a elevada velocidad por calles del centro.
Ante el aviso, móviles del 911 localizaron el vehículo e iniciaron un seguimiento hasta conseguir interceptarlo en pleno centro de la ciudad. El procedimiento terminó sin personas lesionadas ni daños materiales.
Detuvieron al conductor y secuestraron la camioneta
Una vez detenido el vehículo, los efectivos identificaron al conductor como un hombre de 31 años con domicilio en Rosario. Posteriormente, dieron intervención a la Fiscalía en turno.
Desde la Justicia se dispuso la detención del hombre, además de la requisa y el secuestro de la Ford Ranger involucrada en el episodio.
Durante la inspección del vehículo, los efectivos encontraron y secuestraron un teléfono celular y un cuchillo que estaban en el interior de la camioneta.
En el marco de las actuaciones también se dispuso evaluar el estado de salud y la situación mental del conductor, de acuerdo con las medidas ordenadas por la autoridad judicial interviniente. El hombre quedó detenido y a disposición de la Justicia.