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Policiales Intento de asalto en una ruta

Camionero quedó varado en Santa Fe, intentaron robarle y mató a uno de los atacantes

El conductor se había detenido por un desperfecto mecánico en la ruta A012 cuando dos hombres intentaron entrar a la cabina del vehículo. Disparó cuatro veces y uno de los presuntos asaltantes murió mientras escapaba.

27 de Agosto de 2026
Lugar del hecho.
Lugar del hecho.

El conductor se había detenido por un desperfecto mecánico en la ruta A012 cuando dos hombres intentaron entrar a la cabina del vehículo. Disparó cuatro veces y uno de los presuntos asaltantes murió mientras escapaba.

Un camionero de 57 años mató de un disparo a uno de los dos hombres que habrían intentado asaltarlo durante la madrugada de este miércoles en Santa Fe. El conductor se encontraba detenido por un desperfecto mecánico a la vera de la ruta A012, cerca de la autopista Rosario-Santa Fe.

 

El episodio ocurrió alrededor de las 2:30, a la altura de la ciudad de San Lorenzo. El trabajador conducía un Dodge 600 cuando una falla en el vehículo lo obligó a detener la marcha y bajar para revisar qué había sucedido.

 

 

Según la reconstrucción realizada a partir de las cámaras de seguridad, dos hombres se aproximaron al camión e intentaron ingresar a la cabina, uno por cada puerta. Durante el ataque, uno de ellos habría roto uno de los vidrios del vehículo.

 

El camionero realizó cuatro disparos

 

Ante la situación, el camionero tomó una pistola calibre .38 y efectuó cuatro disparos. Los investigadores sostienen preliminarmente que utilizó el arma para repeler la agresión y poner en fuga a los sospechosos.

 

Uno de los presuntos asaltantes recibió un disparo en uno de los glúteos, pero consiguió alejarse del lugar. Su cuerpo fue encontrado durante la mañana dentro de una zanja, a unos 100 metros de donde había quedado el camión.

 

 

La principal hipótesis es que el proyectil pudo haber afectado una arteria y que el hombre se desvaneció mientras escapaba. El cuerpo fue trasladado al Instituto Médico Legal de Rosario para la realización de la autopsia y su correspondiente identificación.

 

Se presentó ante la Policía y recuperó la libertad

 

Horas después del episodio, el conductor se presentó ante las autoridades en una playa de regulación del transporte de cereales ubicada en jurisdicción de Puerto General San Martín.

 

Los peritos que trabajaron en el lugar encontraron cuatro vainas servidas calibre .38. También analizaron las grabaciones de las cámaras instaladas en la zona para determinar la secuencia y las circunstancias en las que se produjeron los disparos.

 

 

La investigación quedó a cargo del fiscal Aquiles Balbis, del Ministerio Público de la Acusación de San Lorenzo. Luego de evaluar las primeras pruebas, se dispuso que el conductor recuperara la libertad, aunque continuará formalmente vinculado a una causa penal.

 

La Fiscalía consideró que habría actuado en legítima defensa

 

Para adoptar esa decisión, el fiscal tuvo en cuenta que el camionero habría disparado para defenderse durante el intento de robo. También se constató que poseía la documentación correspondiente para la tenencia legal de la pistola.

 

 

Otro de los aspectos valorados fue que el hombre no contaba con antecedentes penales. La situación procesal podrá ser revisada a medida que se incorporen los resultados de las pericias y las restantes pruebas.

 

Mientras continúa la investigación en Santa Fe, la Policía busca identificar y localizar al segundo sospechoso. El hombre habría participado del intento de asalto, pero consiguió escapar después de los disparos.

Temas:

camionero Santa Fe defensa
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