Cámaras y una denuncia anónima, claves para esclarecer el robo en una estancia en Tatutí

La revisión de más de 50 cámaras de seguridad, el análisis de las señales de teléfonos celulares y una denuncia anónima fueron determinantes para avanzar en la investigación del robo en una estancia ocurrido en La Rosalía, establecimiento ubicado en Tatutí, cerca de San Jaime de la Frontera. La causa cuenta actualmente con seis hombres detenidos.

El asalto fue cometido por cuatro delincuentes armados, quienes ingresaron al establecimiento, amenazaron al propietario, Rubén Ponzoni, y a uno de sus empleados, y escaparon con una suma millonaria. La investigación permitió establecer que otras dos personas habrían participado en la planificación y la logística.

De acuerdo con la información publicada por Tal Cual, los detenidos son dos hombres de Chajarí, uno de Feliciano y tres de Federación. La Justicia deberá determinar ahora el grado de responsabilidad de cada uno en el hecho.

Las cámaras permitieron reconocer a los sospechosos

Las imágenes registradas por las cámaras instaladas en La Rosalía resultaron fundamentales para identificar inicialmente a quienes entraron al campo. Los asaltantes habrían actuado con sus rostros descubiertos, sin advertir o considerar la presencia del sistema de videovigilancia.

A partir de esos registros, los investigadores analizaron las grabaciones de más de 50 cámaras ubicadas en diferentes puntos. La tarea demandó revisar miles de minutos de imágenes para reconstruir el recorrido, los vehículos utilizados y la forma en que operó la banda antes y después del robo en una estancia.

Durante la fuga se habrían utilizado al menos dos vehículos. Una camioneta fue localizada incendiada en un camino vecinal, mientras que otro rodado habría sido empleado para continuar el escape después de abandonar el primero.

El seguimiento de celulares y la denuncia anónima

La Dirección de Cibercrimen, con asiento en Paraná, también intervino mediante el análisis de los teléfonos que impactaron en las antenas de la zona. El trabajo permitió obtener información sobre los dispositivos que estuvieron activos en el área durante el período investigado.

Mientras avanzaban esas medidas, el Ministerio de Seguridad habría recibido una denuncia anónima cuyo contenido coincidió, en gran parte, con los datos que ya habían reunido los investigadores. Esa información permitió reforzar la hipótesis seguida hasta ese momento.

Los procedimientos posteriores incluyeron diez allanamientos en Chajarí y Federación. Allí se secuestraron más de 10,7 millones de pesos, 710 dólares, armas, 16 celulares, dispositivos informáticos, comprobantes de transferencias, tres vehículos y una motocicleta, entre otros elementos.

Buscan al presunto entregador y el recorrido del dinero

Pese a las detenciones, la investigación por el robo en una estancia continúa abierta. Una de las principales tareas será identificar a la persona que presuntamente proporcionó información sobre el movimiento del establecimiento y la disponibilidad del dinero.

Los investigadores también intentan reconstruir el recorrido de la suma sustraída. Para ello serán analizados el efectivo recuperado, los comprobantes bancarios y las operaciones realizadas mediante billeteras virtuales durante los días posteriores al asalto.

Entre las próximas medidas judiciales está prevista una rueda de reconocimiento en la que participarán los damnificados. El procedimiento buscará determinar si pueden identificar a los sospechosos señalados como quienes ingresaron armados a La Rosalía.