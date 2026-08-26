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Policiales Investigación

Allanamientos en Chajarí y Federación por robo a una estancia: secuestraron más de $10,7 millones

La Policía detalló los resultados de los diez procedimientos realizados por el violento asalto a un establecimiento rural de Tatutí. Además del dinero en pesos y dólares, incautaron armas, vehículos y teléfonos. Cuatro hombres fueron detenidos y buscan a otros dos.

26 de Agosto de 2026
Allanamientos en Chajarí.
Allanamientos en Chajarí.

La Policía detalló los resultados de los diez procedimientos realizados por el violento asalto a un establecimiento rural de Tatutí. Además del dinero en pesos y dólares, incautaron armas, vehículos y teléfonos. Cuatro hombres fueron detenidos y buscan a otros dos.

La Policía de Entre Ríos informó los resultados de los diez allanamientos realizados el martes en Chajarí y Federación, en el marco de la investigación por un robo agravado mediante el uso de armas de fuego.

 

Durante los procedimientos, los efectivos secuestraron $10.741.640 y 710 dólares en efectivo. También encontraron comprobantes de transferencias bancarias y operaciones realizadas a través de Mercado Pago, que serán analizados para determinar el movimiento del dinero.

 

 

El operativo terminó con cuatro hombres detenidos, quienes quedaron a disposición de la autoridad judicial interviniente. Además, otras dos personas cuentan con pedidos formales de detención y permanecen siendo buscadas.

 

Los elementos secuestrados en Chajarí y Federación

 

La Policía incautó armas de fuego calibre 22 y 32 junto con sus respectivas municiones. También fueron encontrados tres cuchillos tipo facón y una vaina de cuero.

 

Entre los elementos tecnológicos secuestrados durante los allanamientos figuran 16 teléfonos celulares, un equipo DVR y otros dispositivos informáticos. Todo el material será sometido a pericias.

 

 

Los investigadores también retuvieron tres vehículos, una motocicleta y una bicicleta. La actualización oficial amplió la información preliminar, que inicialmente mencionaba solamente dos automóviles incautados.

 

Prendas, combustible y droga entre los secuestros

 

En los domicilios inspeccionados fueron encontradas prendas de vestir y calzado considerados de interés para la causa. Los elementos serán cotejados con los registros incorporados durante la investigación.

 

Los agentes también secuestraron un bidón con combustible. Este hallazgo será analizado para determinar si guarda relación con la camioneta que apareció incendiada después del asalto.

 

 

Durante uno de los procedimientos se encontró además un envoltorio que contenía 0,4 gramos de cocaína. La Policía indicó que se incorporó el elemento a las actuaciones correspondientes.

 

El robo que originó los allanamientos

 

Las medidas judiciales están vinculadas con el asalto sufrido por Rubén Ponzoni, propietario del establecimiento rural La Rosalía, ubicado en Tatutí, cerca de San Jaime de la Frontera.

 

 

Según la investigación, cuatro delincuentes armados ingresaron al campo, amenazaron al propietario y a un empleado y escaparon con una importante suma de dinero. Durante la fuga habrían utilizado dos vehículos, uno de los cuales fue abandonado e incendiado en un camino vecinal.

 

La Policía continúa analizando la información obtenida en los allanamientos de Chajarí y Federación para establecer la participación y el grado de responsabilidad de cada sospechoso. La investigación permanece abierta y no se descartan nuevas medidas judiciales.

Temas:

allanamiento Chajarí Federación
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