Detuvieron a un hombre acusado de amenazar con incendiar el auto de una mujer en Paraná

Un hombre fue detenido acusado de amenazar con incendiar el vehículo de una mujer. El procedimiento se desarrolló tras una denuncia realizada desde una vivienda de calle Base Esperanza, de la ciudad de Paraná.

Según se informó, una mujer solicitó la presencia de efectivos policiales y manifestó que un hombre, con quien mantenía conflictos previos, la había amenazado con prender fuego su vehículo.

El sospechoso se había retirado del lugar antes del arribo de los uniformados. Ante esta situación, la denunciante brindó una descripción que permitió iniciar su búsqueda por la zona.

Detenido por amenazar con incendiar el auto de una mujer

Con los datos aportados, los efectivos realizaron un patrullaje preventivo y finalmente localizaron al hombre sobre calle Islas Orcadas, donde los funcionarios policiales procedieron inicialmente a demorarlo.

Tras comunicar la situación al fiscal en turno, la autoridad judicial dispuso formalmente la detención del sospechoso que fue trasladado a la Alcaidía de Tribunales, donde quedó alojado a disposición de la Justicia mientras continúa la intervención por el hecho denunciado.