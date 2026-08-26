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Docentes técnicos se adhieren al paro de 48 horas

AMET confirmó que se sumará al paro docente definido por AGMER para este jueves y viernes en reclamo de una recomposición salarial que permita recuperar el poder adquisitivo perdido frente a la inflación. 

26 de Agosto de 2026
AMET se suma al paro docente
AMET se suma al paro docente

AMET confirmó que se sumará al paro docente definido por AGMER para este jueves y viernes en reclamo de una recomposición salarial que permita recuperar el poder adquisitivo perdido frente a la inflación. 

La Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) confirmó su adhesión al paro docente de 48 horas que se realizará este jueves 27 y viernes 28 de agosto en las escuelas entrerrianas.

 

La medida fue definida por el Congreso Extraordinario de Delegados y se llevará adelante en conjunto con los demás gremios que integran el Frente Salarial Docente.

Desde AMET señalaron que el principal reclamo es una recomposición salarial urgente que permita recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores de la educación frente al avance de la inflación.

 

“Ratificamos el reclamo sostenido de lograr una recomposición salarial que realmente iguale la pérdida del poder adquisitivo del salario frente al proceso inflacionario”, expresaron desde AMET.

 

Temas:

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