Salud designó al nuevo director del Centro Regional de Referencia Dr. Ramón Carrillo

El bioingeniero Tulio Pérez asumió la conducción del Centro Regional de Referencia Dr. Ramón Carrillo. Cuenta con 15 años de trayectoria en el sistema público de salud y aseguró que su prioridad será la atención de los pacientes.
El bioingeniero Tulio Pérez fue designado al frente del Centro Regional de Referencia (CRR) Dr. Ramón Carrillo de Paraná. La puesta en funciones se concretó este martes, con la entrega del Decreto Nº 2618/26 por parte de autoridades del Ministerio de Salud de Entre Ríos.
El secretario de Salud, Daniel Valentinuz, encabezó el acto de entrega del decreto, mediante el cual se formalizó la designación de Pérez. En la oportunidad, también recorrió las instalaciones y dialogó con el equipo de trabajo del establecimiento, acompañado por los directores generales del Primer Nivel de Atención y de Enfermería, Gladys Arosio y Martín Nani, respectivamente.
"Esta designación forma parte del compromiso que asumimos desde el Ministerio de Salud de fortalecer nuestras instituciones y acompañar a los equipos que todos los días sostienen la atención", afirmó Valentinuz.
Y añadió: "Tulio Pérez tiene experiencia de gestión dentro del sistema público de salud y en este nuevo desafío va a contar con el apoyo permanente de la cartera sanitaria. Queremos que el Centro Regional de Referencia Dr. Ramón Carrillo continúe creciendo, fortaleciendo su capacidad de respuesta y brindando una atención de calidad a la comunidad".
En este contexto, Arosio destacó el compromiso y la capacidad del equipo que integra el CRR Dr. Ramón Carrillo y remarcó la importancia de sostener la continuidad de la atención a la comunidad. "Esta institución tiene que seguir cumpliendo con su objetivo, que es la atención a la comunidad a la que se debe, y lo viene haciendo muy bien. Tienen un talento humano maravilloso y una fuerza humana única", sostuvo.
Por su parte, el nuevo director del CRR Dr. Ramón Carrillo, Tulio Pérez, valoró el desafío asumido y manifestó su voluntad de trabajar junto al equipo de la institución, con el acompañamiento de la cartera sanitaria. "Estoy acá para trabajar en conjunto, ayudar, poner a disposición mi experiencia de gestión y brindar las herramientas que necesiten para que cada uno, desde su lugar, pueda atender al paciente de la mejor manera. Desde mi punto de vista, primero está el paciente y después todo lo demás", expresó Pérez.
Cabe señalar que Pérez cuenta con una trayectoria de 15 años en el sistema público de salud de la provincia. Es bioingeniero y se desempeñó en el Hospital San José de Diamante, un establecimiento de segundo nivel de atención con capacidad de derivación, donde integró el equipo de conducción como secretario técnico.