La Justicia le dio 15 días más a Manuel Adorni para justificar su patrimonio

La Justicia le concedió a Manuel Adorni una prórroga de 15 días para justificar su patrimonio en el marco de la causa en la que es investigado por presunto enriquecimiento ilícito. El juez federal Ariel Lijo hizo lugar al pedido presentado por el exjefe de Gabinete y extendió el plazo para responder los requerimientos formulados por la fiscalía.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, este martes vencía el plazo que había establecido el fiscal Gerardo Pollicita para que Adorni explicara distintos aspectos relacionados con el incremento de su patrimonio. Antes del vencimiento, el exfuncionario solicitó una extensión y Lijo resolvió concederle otros 15 días.

La investigación busca establecer si los ingresos lícitos registrados resultaron suficientes para justificar los bienes, gastos y cancelaciones de deudas analizados durante el período bajo estudio. La pesquisa también alcanza a Bettina Angeletti, esposa de Adorni, cuya evolución patrimonial y actividad económica forman parte del expediente.

Las dudas planteadas por la fiscalía

Pollicita contabilizó unas 20 observaciones sobre las que pretende obtener explicaciones. Si las respuestas presentadas al finalizar el nuevo plazo fueran consideradas insuficientes, Adorni podría eventualmente ser convocado a prestar declaración indagatoria en la causa.

El período investigado comenzó en diciembre de 2023, cuando Adorni ingresó a la función pública, y se extendió hasta su salida del cargo en junio de 2026. Durante ese lapso, los investigadores reconstruyeron movimientos económicos y patrimoniales del matrimonio.

Entre los puntos sobre los que la fiscalía pidió precisiones se encuentran préstamos vinculados con familiares, entre ellos Silvia Pais y Norma Zuccolo, la adquisición de un automóvil y gastos relacionados con un inmueble ubicado en el country Indio Cuá.

Los números que analiza la investigación

De acuerdo con los datos incluidos en el dictamen, el matrimonio habría registrado ingresos comprobados por $229,7 millones, mientras que los gastos considerados en el análisis ascendieron a $272,8 millones.

A partir de esas cifras, la fiscalía estableció una diferencia de $43.068.549 que requeriría justificación. El objetivo de la investigación es determinar el origen de esos recursos y si existen ingresos lícitos documentados que permitan explicar la diferencia.

Además, los investigadores estimaron movimientos por US$402.578,12 relacionados con inmuebles, refacciones y mobiliario que, según sostuvo el fiscal, “no encuentran correlato en los ingresos lícitos comprobados”.

También investigan el patrimonio de su esposa

El expediente también puso el foco sobre la actividad económica de Bettina Angeletti. Según el informe incorporado a la investigación, durante 2024 sus ingresos facturados habrían registrado un incremento del 1.440,97% respecto del período anterior.

Para 2025, siempre según los datos consignados en la causa, la facturación habría alcanzado los $124,2 millones y estuvo distribuida entre 13 clientes. Sin embargo, el informe indicó que el 81,95% de ese monto correspondió solamente a dos de ellos.

La Justicia continuará ahora a la espera de la documentación y las explicaciones que presente Adorni dentro del nuevo plazo concedido por Lijo. Esas respuestas serán evaluadas por la fiscalía para determinar los próximos pasos de la investigación y establecer si resultan suficientes para justificar las operaciones patrimoniales observadas.