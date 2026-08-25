Muerte súbita en bebés: especialista explicó cómo debe ser la cuna y qué hábitos reducen el riesgo

La muerte súbita en bebés es un fallecimiento repentino, inesperado y sin una causa explicable que ocurre en menores de un año, principalmente durante los primeros seis meses de vida. En el marco de la semana de concientización, el Ministerio de Salud recordó las medidas que permiten reducir los riesgos dentro del hogar.

La doctora Georgina López, responsable de la Dirección de Salud Materno Infanto Juvenil, explicó a Elonce que el síndrome afecta a niños que, durante las 24 horas anteriores, se encontraban aparentemente sanos.

“Estamos hablando de una muerte repentina, inesperada e inexplicable que ocurre en el menor de un año y, por sobre todas las cosas, se da con más frecuencia en el menor de seis meses, que es más vulnerable”, señaló.

La importancia de prevenir dentro del hogar

La especialista indicó que más del 70% de estos fallecimientos ocurre en los domicilios. Por ese motivo, consideró fundamental que las familias conozcan los factores protectores y preparen un entorno seguro para el descanso del bebé.

“Nos gusta hablar de los factores protectores y no tanto de lo que pudiera llegar a ser de riesgo”, sostuvo López. Entre las principales recomendaciones mencionó que el bebé tenga una cuna propia, con un colchón firme y sin elementos que puedan obstruir su respiración.

“Cuando hablamos de sueño seguro, esto lo proporciona una cuna propia para ese bebé, una cuna vacía, con un colchón firme y que no esté llena de almohadones, utensilios o juguetes”, explicó.

Dormir boca arriba y evitar el colecho

López remarcó que la posición indicada para dormir es boca arriba. Las recomendaciones fueron modificándose con el avance de los estudios, ya que anteriormente era habitual colocar a los bebés boca abajo o de costado.

“Está documentado que todo eso cambió: el bebé debe estar boca arriba, no tiene que tener más que su sabanita y no se lo debe sobreabrigar”, manifestó la médica.

El Ministerio de Salud recomienda que descansen cerca de sus padres, pero siempre en una cuna independiente.

La especialista explicó que el colecho y el descanso sobre superficies blandas incrementan el riesgo de sofocación accidental. “Los bebés que hacen colecho o duermen en un sillón o una silla tienen más riesgo que aquellos que cuentan con un sueño seguro”, indicó.

Cuánto abrigo necesita el bebé

El sobreabrigo constituye otro factor que debe evitarse. “Cuando hablamos de sobreabrigo es cuando está superarropado, parece muy inquieto o muy inmóvil. Tiene que tener solamente una capita más que la que tenemos nosotros”, precisó.

La temperatura de la habitación debe ser agradable, sin calor excesivo. La profesional aclaró que no existe un mes específico en el que se produzcan más casos, aunque durante las épocas frías pueden combinarse el sobreabrigo y una mayor circulación de infecciones respiratorias.

“No es que haya un mes específico donde exista más muerte súbita. Obviamente, si hay una infección, habrá mayor riesgo”, explicó.

Un ambiente completamente libre de humo

Otro punto central fue mantener la vivienda libre de humo. La recomendación comprende el humo de cigarrillos, la combustión de leña y otros contaminantes que puedan permanecer en el ambiente.

López incluyó dentro de las advertencias el uso de cigarrillos electrónicos. Consultada sobre los vapeadores, afirmó: “El riesgo es el mismo, la toxicidad es la misma”.

Además, explicó que las sustancias vinculadas con el consumo de tabaco pueden quedar impregnadas en la ropa. Los niños expuestos también presentan una mayor frecuencia de infecciones respiratorias.

“Invitamos a todas las familias a ventilar el ambiente y, por supuesto, a los papás a no fumar. Es fundamental crear conciencia y hábitos de vida saludable”, expresó.

Lactancia y controles pediátricos

La lactancia materna también funciona como un factor protector. “Todos los bebés que son amamantados tienen una protección mayor, así que tienen menos riesgo de muerte súbita. No implica que no pueda ocurrir, pero disminuye el riesgo”, aclaró López.

La médica destacó, además, la importancia de realizar los controles de salud y mantener un seguimiento con el pediatra de cabecera. Las consultas permiten que las familias reciban información adecuada sobre alimentación, descanso y señales de alarma.

Los padres de bebés prematuros que egresan de los servicios de Neonatología reciben especialmente capacitación en reanimación cardiopulmonar. La propuesta busca que puedan actuar mientras llega el servicio de emergencias si el niño deja de respirar o no responde.

Qué hacer ante una emergencia

Ante un bebé que no responde o no respira normalmente, se debe solicitar ayuda al servicio de emergencias e iniciar las maniobras de RCP si se cuenta con la capacitación necesaria. Las familias pueden realizar cursos para aprender la técnica específica destinada a lactantes.

“No se trata de generar miedo, sino de generar conciencia”, subrayó López. La especialista aclaró que el síndrome continúa siendo una muerte sin causa explicable incluso después de los estudios correspondientes, por lo que las medidas disponibles reducen el riesgo, pero no permiten evitarlo por completo.

El Ministerio de Salud desarrolla talleres comunitarios en centros sanitarios, plazas y jardines maternales. Las actividades buscan que las recomendaciones sobre sueño seguro se mantengan durante todo el año y lleguen a quienes tienen bebés bajo su cuidado.

“Para nosotros, la información es fundamental para que las familias puedan cuidar a sus bebés”, concluyó la funcionaria.