Se realizó una jornada de promoción de la lactancia materna

En el marco del Mes de la Lactancia Materna, se realizó una jornada de concientización en el centro de Paraná. Explicaron los beneficios de amamantar y remarcaron la importancia de contar con lugares adecuados para extraerse leche en el trabajo.
Este miércoles se realizó en la Plaza 1º de Mayo de la ciudad de Paraná, una jornada de promoción de la lactancia materna, como parte de las actividades previstas durante agosto. La propuesta reunió a autoridades sanitarias, promotoras de salud y puericultoras para brindar información y concientizar a la comunidad.
La actividad fue impulsada por la Municipalidad de Paraná y contó con la participación del Ministerio de Salud de Entre Ríos y la Unión de Puericultoras Argentinas. Según se explicó, las acciones de promoción también se llevaron adelante en los centros de salud municipales.
“En el marco del Mes de la Lactancia Materna, estamos llevando a cabo diferentes actividades en los centros de salud municipales”, explicó a Elonce la secretaria de Salud municipal, Claudia Enrique. La funcionaria detalló que de las propuestas participaron promotoras de salud y personal de la Dirección General de Salud Comunitaria, junto a organismos provinciales y especialistas.
Espacios adecuados para las madres que amamantan
Uno de los principales aspectos abordados durante la jornada fue la necesidad de impulsar los denominados “espacios amigos de la lactancia” dentro de oficinas, comercios y otros ámbitos laborales.
Enrique explicó que se trata de disponer de “algún espacio cómodo que no sea el baño, que esté dentro de las instalaciones, donde la mamá que está lactando pueda extraerse la leche en forma tranquila e íntima”.
La leche extraída, agregó, puede conservarse adecuadamente para que luego la madre la traslade a su hogar y pueda suministrársela al bebé. El objetivo es facilitar la continuidad de la lactancia cuando las mujeres regresan a sus actividades laborales.
“Las mujeres y los bebés tienen este derecho”
Por su parte, la subsecretaria de Salud, Miriam Gauna, indicó a Elonce que durante la actividad se dialogó con las personas que transitaban por el centro y se realizaron diferentes propuestas para transmitir información sobre la lactancia.
“Esta es una forma de estar presente y de decir que las madres tienen este derecho, tanto las mujeres como los bebés”, sostuvo.
Además, hizo hincapié en los beneficios de amamantar para la salud infantil. “Un niño que es amamantado tiene un montón de aspectos a favor de su salud y de sus cuidados”, expresó Gauna, y señaló que la concientización se extendió a los diferentes barrios mediante los centros municipales.
El acompañamiento del entorno
Antonela Cepelotti, integrante de la Unión de Puericultoras Argentinas, destacó que la lactancia materna tiene “múltiples beneficios para el bebé y para la madre” y remarcó que sostenerla requiere acompañamiento más allá del ámbito sanitario.
La especialista explicó que el compromiso puede comenzar en los espacios cotidianos. “Hay mujeres que amamantan y necesitan un espacio”, señaló al referirse a los lugares de trabajo.
También destacó el papel que pueden desempeñar las familias y el entorno cercano. La propuesta, explicó, consiste en fortalecer las acciones “desde cada sector, incluso desde el más pequeño, para que sea viable en todos los aspectos”.