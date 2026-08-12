El TC llega a Paraná con una fecha decisiva: “Está todo listo para una gran fiesta”

El TC volverá a Paraná el fin de semana del 22 y 23 de agosto para disputar una de las fechas determinantes del campeonato. En el autódromo del Club de Volantes Entrerrianos finalizará la etapa regular y se definirán los 12 pilotos que avanzarán a la Copa de Oro.

Elonce dialogó con Sergio Lifschitz, vicepresidente del Club de Volantes Entrerrianos, quien brindó detalles sobre la organización. “Anoche tuvimos una reunión de comisión. Están todos los ítems organizados y está todo listo para tener una gran fiesta el fin de semana”, afirmó.

La expectativa ya comenzó a reflejarse en la venta anticipada. “Tenemos más de 2.000 entradas vendidas y, para nuestra estadística, es muy bueno”, destacó Lifschitz. Los tickets pueden adquirirse mediante Ticket-Motor, la página del club y los canales de la ACTC.

Una fecha decisiva para el campeonato

El cierre de la etapa regular convierte a la presentación del TC en Paraná en una cita central para los pilotos que todavía buscan asegurarse un lugar entre los clasificados. Los puntos obtenidos durante el fin de semana determinarán quiénes podrán competir por el título durante la parte final de la temporada.

“Después del Premio Coronación, esta es la carrera más importante porque todos los pilotos que están para acceder y los que están al borde tienen que resolver el tema de quedar entre los doce”, explicó Lifschitz. La Copa de Oro comenzará después de esta fecha y finalizará en diciembre.

Sergio Lifschitz, vicepresidente del Club de Volantes Entrerrianos, brindó detalles sobre la organización.

Entre los principales atractivos estará la participación de Mariano Werner. Sobre las posibilidades del piloto entrerriano, el vicepresidente del club expresó: “Mariano está muy bien entre los doce y Paraná es un circuito que conoce de memoria. Estimamos que va a andar muy bien”.

Lifschitz también remarcó la expectativa que generan los representantes de la provincia entre los espectadores. “Siempre esperamos que los pilotos locales estén adelante para que el fanático o el hincha pueda verlos ganar la carrera”, sostuvo.

Cerca de 120 autos en el autódromo

La programación no estará limitada al Turismo Carretera. Durante el fin de semana también competirán el TC Pista y la Fórmula Metropolitana, lo que permitirá mantener una actividad constante dentro del trazado entrerriano.

“Calculamos que habrá unos 60 corredores de Turismo Carretera, como ocurrió en las últimas carreras. Después estará el TC Pista y también la Fórmula Metropolitana, que trae aproximadamente 30 autos”, detalló Lifschitz.

De acuerdo con esa estimación, el espectáculo reunirá alrededor de 120 vehículos. “Será un fin de semana con mucha actividad en pista”, señaló el dirigente al describir la magnitud de la propuesta que llegará al autódromo.

Precios, promociones y beneficios

Las entradas generales anticipadas cuestan $40.000 para hombres y $20.000 para mujeres. El acceso con tribuna tiene un valor de $65.000 para hombres y $45.000 para mujeres, mientras que la ubicación preferencial con tribuna cuesta $120.000.

También se ofrece un paquete familiar por $50.000, que incluye el ingreso general de un hombre, una mujer y dos hijos menores de 16 años. Para grupos de amigos está disponible una promoción 4x3 por $120.000, mediante la cual cuatro personas ingresan abonando tres entradas generales.

Los menores de hasta 11 años podrán ingresar gratuitamente a todos los sectores. Las personas con discapacidad tendrán acceso bonificado al sector general presentando el certificado original y el DNI, al igual que el acompañante cuando su necesidad esté indicada en la documentación. Los jubilados mayores de 65 años también accederán sin cargo al sector general con su credencial de ANSES.