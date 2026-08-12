Rescataron a una familia que quedó más de un día aislada por la nieve

Una pareja y sus hijos de 6 y 8 años quedaron varados tras romperse su camioneta. Policías caminaron entre casi un metro de nieve.
Una familia quedó aislada durante más de un día en el paraje Ñireco, a unos 50 kilómetros de Zapala, luego de que la camioneta en la que viajaba sufriera un desperfecto mecánico en medio del intenso temporal de nieve que afectó a Neuquén.
La pareja, ambos de alrededor de 44 años, se encontraba junto a sus dos hijos, una niña de 6 años y un niño de 8. Ante la imposibilidad de continuar el recorrido, buscaron refugio en un puesto rural precario y permanecieron allí hasta que pudieron solicitar asistencia y ser rescatados.
Dicho operativo estuvo a cargo de efectivos de la División Brigada Rural Zapala, quienes debieron abandonar el móvil sobre la Ruta Provincial 46 y avanzar unos 800 metros a pie, debido a que la acumulación de nieve impedía el ingreso de vehículos.
El comisario Carlos Salazar, jefe de la División Brigada Rural Zapala, explicó a LM Neuquén que el pedido de auxilio ingresó alrededor de las 13:30 del martes a través del Comando Radioeléctrico.
“Recibimos una comunicación informando esta situación y personal de la Brigada Rural salió inmediatamente a constatarla”, relató Salazar.
Cuando llegaron a la zona, los uniformados encontraron a dos puesteros, quienes les indicaron el sitio donde se encontraba la familia. Sin embargo, la gran cantidad de nieve acumulada complicó el último tramo del operativo.
“La nieve estaba muy alta, casi un metro, por lo que el móvil no pudo ingresar. El personal dejó el vehículo sobre la Ruta Provincial 46 y recorrió unos 800 metros a pie”, detalló el jefe policial.
La colaboración de un puestero fue clave para el rescate
Durante el trayecto, los efectivos encontraron a un poblador rural que se desplazaba a caballo. El hombre consiguió otro animal para colaborar con el traslado de los cuatro integrantes de la familia.
“La familia vino a caballo hasta donde estaba el personal policial y desde allí fue trasladada en el móvil hasta la ciudad de Zapala”, explicó Salazar.
De esa manera, los adultos y los dos niños pudieron abandonar el lugar donde habían permanecido aislados desde el día anterior y fueron llevados a un sitio seguro.
La camioneta se rompió cuando comenzaba el temporal
Según reconstruyó la Policía, la familia había partido el lunes al mediodía hacia un puesto rural con el objetivo de trasladar pastura para alimentar animales.
En pleno recorrido, la camioneta sufrió un desperfecto mecánico cuando comenzaba la fuerte nevada. Sin posibilidades de reparar el vehículo ni continuar el viaje, los cuatro caminaron hasta un puesto perteneciente a otra familia.
“El puesto no tenía leña, no tenía luz, no tenía nada. Se quedaron esperando que pasara el temporal, pero eso no ocurrió”, señaló el comisario.
La situación se prolongó durante la noche y recién en la mañana del martes el padre decidió caminar hasta la escuela del paraje para solicitar asistencia. Ese pedido permitió dar aviso a las autoridades y activar el operativo.
Los niños y sus padres estaban en buen estado de salud
Pese a haber permanecido más de un día expuestos a bajas temperaturas, con escasos recursos y prácticamente sin calefacción, ninguno de los cuatro integrantes presentaba lesiones ni signos de hipotermia al momento del rescate.
“Estaban en perfecto estado de salud, tanto los menores como los progenitores”, confirmó Salazar.
El jefe policial dimensionó las condiciones que debieron soportar mientras aguardaban ayuda. “Ya llevaban más de un día pasando frío y hambre. En el campo son situaciones muy precarias y, con todo mojado y casi un metro de nieve, la verdad es que los chicos aguantaron bastante”, expresó.
Del procedimiento participaron cuatro efectivos de la División Brigada Rural Zapala y un móvil policial. Desde la recepción de la alerta hasta el traslado de la familia, el operativo demandó aproximadamente dos horas.