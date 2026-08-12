Tras el triunfo de Boca, Paredes resaltó el impacto de Arruabarrena en el equipo: “Nos cambió”

Boca consiguió una ventaja importante en los octavos de final de la Copa Sudamericana al derrotar 3-1 a Recoleta en el estadio Tomás Adolfo Ducó. Tras el encuentro, Leandro Paredes destacó la evolución del equipo desde la llegada de Rodolfo Arruabarrena y aseguró que todavía tienen aspectos por mejorar.

El conjunto paraguayo abrió el marcador mediante Pedro Ríos, pero el Xeneize revirtió el resultado durante el complemento. Santiago Ascacíbar, Milton Delgado y Leonel Flores convirtieron los goles que permitieron encaminar la serie antes del partido de vuelta.

Paredes, capitán de Boca, consideró que el desarrollo respondió en gran medida a lo planificado. “En líneas generales hicimos el partido que queríamos. Nos encontramos con un gol en una llegada sola de ellos, pero después manejamos el partido desde el primer minuto”, expresó ante la transmisión oficial.

Paredes valoró la propuesta ofensiva

El mediocampista también remarcó la cantidad de oportunidades generadas durante el encuentro. “Tuvimos muchísimas ocasiones. Creo que el resultado, si bien es favorable para nosotros, podría haber sido con algún gol más”, señaló.

Al referirse al trabajo del entrenador, Paredes fue contundente: “El Vasco nos cambió la mentalidad”. Según explicó, Arruabarrena instaló una propuesta basada en tener la iniciativa y buscar permanentemente el arco contrario.

Paredes.

“La idea es jugar a lo que queremos, proponer todo el tiempo y ser protagonistas. Creo que lo venimos haciendo muy bien”, sostuvo el futbolista. Sin embargo, aclaró que el proceso todavía se encuentra en construcción: “Vamos de menor a mayor, tenemos mucho por mejorar, pero estamos por el buen camino”.

Los próximos compromisos de Boca

Más tarde, el capitán compartió un mensaje en sus redes sociales para valorar el trabajo colectivo. “Una victoria importante para comenzar la llave. Felicitaciones a todos por el trabajo de hoy. Ahora nos toca seguir trabajando y mejorando, queda mucho por delante”, publicó.

Antes de disputar la revancha, Boca visitará a Platense este sábado desde las 21.15, en Vicente López, por la quinta fecha del Torneo Clausura. El compromiso obligará al cuerpo técnico a evaluar el desgaste acumulado por sus futbolistas.

La definición ante Recoleta será el martes desde las 19 en Paraguay. El equipo argentino llegará con dos goles de diferencia y buscará sostener la ventaja para obtener la clasificación a los cuartos de final de la Copa Sudamericana.