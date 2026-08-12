Terremoto en Colombia: alertan por falsos “centros oficiales de acopio” para recibir donaciones

El Gobierno argentino advirtió que son falsos los mensajes que circulan en redes sociales sobre supuestos centros de acopio destinados a reunir donaciones para las víctimas del terremoto en Colombia. La información engañosa fue detectada en distintas plataformas y canales digitales.

La aclaración fue difundida mediante un comunicado conjunto del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto y el Ministerio de Seguridad Nacional. Ambas carteras señalaron que las publicaciones se aprovechan de la emergencia que atraviesa la población colombiana.

“Se trata de información falsa que, lamentablemente, se vale de la tragedia que atraviesa el pueblo colombiano”, expresaron las autoridades nacionales. También solicitaron a la ciudadanía que no comparta esos mensajes ni concurra a los lugares mencionados.

Recomendaron no entregar dinero ni datos personales

El Gobierno pidió abstenerse de entregar donaciones, dinero o información personal en los puntos difundidos como supuestos centros de recepción. La advertencia busca evitar posibles estafas vinculadas con la solidaridad generada tras el terremoto en Colombia.

Cancillería y Seguridad aclararon que cualquier campaña oficial de asistencia será informada exclusivamente mediante sus canales institucionales. Hasta el momento, no fueron habilitados centros de acopio en Argentina para recibir aportes destinados a los damnificados.

En paralelo, el Gobierno confirmó que mantiene contacto con las autoridades colombianas y transmitió su disposición para brindar la asistencia que resulte necesaria. “La Argentina reitera su solidaridad y su acompañamiento al pueblo colombiano en este difícil momento”, indicaron.

Canales habilitados para argentinos en Colombia

El terremoto en Colombia, de magnitud 7,4, provocó graves daños en diferentes regiones del país. Según el último balance comunicado por el presidente colombiano, Abelardo De La Espriella, se registraron 188 personas fallecidas, 2.595 heridas y 195 desaparecidas, mientras continúan los operativos de búsqueda y rescate.

Para los argentinos que necesiten asistencia, Cancillería habilitó el teléfono +57 601 288 0900 y el celular de emergencia +57 316 875 9292. Las consultas también pueden enviarse al correo electrónico consulares_ecolo@cancilleria.gov.ar.

Las autoridades recomendaron verificar el origen de cada publicación antes de compartirla y consultar únicamente las cuentas oficiales. La medida procura frenar la circulación de contenidos falsos y evitar que personas inescrupulosas utilicen la emergencia para obtener dinero o información privada.