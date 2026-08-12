Cami Mayan mostró su primer día en Mallorca entre bikinis, piscina y una sorpresa

Cami Mayan comenzó sus vacaciones en Mallorca y compartió con sus seguidores una serie de fotografías de su primer día en la isla española. La influencer se mostró disfrutando del clima cálido, la piscina del hotel y los primeros momentos de descanso.

Entre las imágenes publicadas aparecen distintas postales en bikini junto al agua. Para la jornada eligió un traje de baño de dos piezas con el que posó desde varios sectores del alojamiento, en medio del paisaje mediterráneo.

También documentó algunos momentos de su rutina y enseñó detalles del lugar donde se hospeda. Las publicaciones rápidamente despertaron reacciones entre sus seguidores, que acompañan cada etapa de su viaje por Europa.

El detalle que descubrió frente al espejo

Además de las fotografías tomadas en la piscina, Cami Mayan publicó una imagen frente al espejo en la que llamó la atención sobre un moretón cerca del glúteo. Lejos de mostrarse preocupada, se tomó el hallazgo con humor.

“No sé cómo llegó eso ahí”, escribió junto a la fotografía. La frase acompañó una de las postales más espontáneas de su primera jornada en Mallorca y reflejó el tono descontracturado con el que suele mostrar su vida cotidiana.

La influencer no explicó cómo se produjo la marca y continuó compartiendo contenidos de sus vacaciones. La secuencia incluyó momentos de descanso y recorridos por las instalaciones del hotel.

Su paso por Inglaterra antes de Mallorca

Antes de llegar a la isla, Cami Mayan estuvo en Inglaterra, país al que regresó después de cuatro años. Durante esa parte del viaje recorrió distintos puntos de Londres y publicó fotografías de sus paseos.

Entre los sitios elegidos estuvieron Bentinck Street, Shoreditch y Brick Lane, donde visitó un puesto de antigüedades. También compartió una merienda con café y budín en Mortimer Street y una selfie tomada desde un colectivo.

Su regreso a Inglaterra ocurrió después de que volviera a referirse públicamente a la demanda económica iniciada contra Alexis Mac Allister. Tras esa estadía, la creadora de contenido continuó su recorrido europeo y eligió Mallorca para comenzar una etapa dedicada al descanso.