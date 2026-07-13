Cami Mayan sorprendió con fotos sensuales y un guiño a la Selección argentina

La previa del partido entre la Selección argentina y Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026 tuvo un condimento inesperado en las redes sociales. Cami Mayan publicó una sensual producción fotográfica inspirada en los colores nacionales y rápidamente captó la atención de sus más de 760.000 seguidores.

La influencer mostró cómo se preparó para acompañar el encuentro junto a sus amigos. En uno de los videos compartidos en Instagram exhibió una mesa con una picada y resumió el clima de la jornada con la frase: “Picada, amigos y Argentina”, acompañada por un corazón celeste.

Además de la comida y la compañía, Cami Mayan eligió diferentes conjuntos relacionados con la Selección. En una de las imágenes posó sentada sobre un banco blanco, con una camisa celeste a rayas abierta, un top ajustado y un microshort del mismo tono.

Los looks elegidos por Cami Mayan

La producción continuó con una musculosa blanca que llevaba la estampa de un sol y medias bucaneras de algodón. La joven combinó las prendas con su cabello suelto y utilizó un fondo oscuro que resaltó los colores del vestuario elegido para la ocasión.

Otra de las fotografías mostró a Cami Mayan arrodillada sobre una alfombra y vestida con un buzo negro de la Selección argentina. La prenda, que llevaba el escudo nacional y tres franjas blancas sobre las mangas, fue acompañada con un short y medias claras.

La influencer también incluyó a su perro salchicha dentro de la publicación. La mascota apareció con un abrigo celeste y blanco, un sol amarillo en el centro y la palabra “Argentina”, en sintonía con la temática utilizada en toda la producción.

Las repercusiones tras el gol de Mac Allister

El posteo fue realizado minutos antes de que Alexis Mac Allister convirtiera el primer gol argentino frente a Suiza, luego de una asistencia de Lionel Messi. La coincidencia generó numerosos comentarios relacionados con la antigua relación entre la influencer y el mediocampista.

Tras la apertura del marcador, el nombre de Cami Mayan comenzó a circular con fuerza en X. Distintos usuarios hicieron referencia a su vínculo anterior con el futbolista y se preguntaron cómo habría reaccionado ante el tanto que encaminó la clasificación del seleccionado nacional.

La joven mantuvo su publicación centrada en el apoyo a la Argentina y no respondió a las menciones sobre su expareja. Su propuesta combinó fotografías de moda, referencias mundialistas y una reunión con amigos para acompañar uno de los partidos más importantes del equipo.