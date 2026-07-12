La hija de Ricardo Fort se burló del chocolate suizo tras el triunfo de Argentina: la divertida chicana que se volvió viral

"Arafue relojeros" fue una de las chicanas que usó la hija del empresario chocolatero

El triunfo de la Selección Argentina por 3 a 1 sobre Suiza, que selló el pase a las semifinales del Mundial 2026, también dejó lugar para el humor en las redes sociales. Una de las reacciones más comentadas fue la de Marta Fort, quien aprovechó la victoria para lanzar una serie de chicanas contra el chocolate suizo.

Desde Estados Unidos, donde sigue de cerca la Copa del Mundo, la empresaria compartió una divertida animación en sus historias de Instagram. En la imagen aparece caracterizada como Heidi, vestida con la camiseta de la Selección Argentina, mientras empuja en una silla de ruedas a una tableta de chocolate suizo hasta el borde de un precipicio. En la escena final, el chocolate cae al vacío, en clara alusión a la eliminación del conjunto europeo.

La publicación rápidamente se viralizó y fue el cierre de una seguidilla de posteos con el mismo eje: la rivalidad entre la industria chocolatera argentina y la suiza, trasladada al terreno futbolístico.

Antes del partido, Fort ya había comenzado a jugar el clásico desde las redes sociales. Publicó un video luciendo la camiseta alternativa de la Albiceleste acompañado por la frase: "Ready para vencer al chocolate suizo".

Tras el pitazo final, la influencer redobló la apuesta y escribió: "Arafue relojeros", en otra referencia a uno de los productos más emblemáticos de Suiza.

Otra de las imágenes que compartió mostraba a una vaca color lila —ícono de una reconocida marca de chocolates suizos— atrapada dentro de un cubo de hielo, junto a la frase: "Starting la congelación de los suizos".

Marta Fort vive el Mundial desde Estados Unidos

Marta Fort sigue el Mundial 2026 desde Estados Unidos, donde además trabaja como creadora de contenido para el canal de streaming Blender.

Créditos: ParaTi

Su cobertura del torneo combina la pasión por la Selección Argentina con publicaciones de tono humorístico que suelen generar gran repercusión en redes sociales, especialmente cuando el rival tiene un vínculo tan directo con la historia empresarial de su familia.

La clasificación de Argentina ahora pone el foco en las semifinales frente a Inglaterra, mientras las ocurrencias de Marta Fort continúan sumando miles de interacciones entre los hinchas argentinos.