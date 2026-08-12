Imputaron por homicidio culposo a la dueña de la perra que mató al nene de 3 años

La dueña y el cuidador de la perra que atacó y mató a un niño de 3 años en Córdoba quedaron imputados por homicidio culposo por la Justicia. La Fiscalía a cargo de la investigación continúa el proceso de recolección de testimonios y pruebas sobre el caso que sucedió el domingo pasado al mediodía.

Celeste Blasco, la fiscal que sigue la causa, acusó este martes a las dos personas, quienes permanecen en libertad. La perra, de 5 años y raza mestiza -en un primer momento se había hablado de un pitbull-, fue secuestrada ese día y durante un total de diez estará en observación por zoonosis en el Instituto Antirrábico.

El domingo pasado, el chico, identificado como Salvador, jugaba frente a su vivienda mientras su padre lavaba el auto. En un momento cruzó la calle e ingresó a un terreno baldío donde se encontraba el animal, atado con una cuerda de alrededor de diez metros. No había denuncias previas contra los dueños.

Cuando la madre salió de la casa, advirtió que la perra ya estaba atacando al pequeño; lo mordió primero en la cabeza y luego en el rostro. Fue trasladado de urgencia a la Clínica Vélez Sarsfield con graves heridas que le provocaron la muerte.

“Me fijé y no estaba. Cuando lo vi, ya el perro me lo estaba comiendo”, relató la mujer a los medios. “El dolor, lo que yo vi, es una cosa que no. es una tragedia. Es algo tremendo. Lo único que quiero es que esto no le pase a ningún otro niño más. Quiero que esa persona vaya presa. Es lo único que pido por mi hijo”, añadió.

La abuela de Salvador, Brenda, se sumó al reclamo: “El perro actuó porque es un animal; el dueño sí razona y piensa. El que tiene que pagar todo esto es el dueño. Se tiene que hacer responsable”.

A horas de la tragedia con Salvador, otro niño de 2 años fue atacado por un perro en Villa Caeiro (Valle de Punilla). Debió ser trasladado por las heridas al Hospital de Niños de la ciudad de Córdoba, donde permanece en terapia intensiva.

La criatura sufrió un traumatismo de cráneo severo con heridas compatibles con mordedura de perro; el animal sería un dogo y pertenecería a la familia del menor.

Además, un hombre de 70 años resultó herido este martes al mediodía por dos perros en el barrio General Urquiza de Córdoba. Los vecinos alertaron a la policía: cuando los agentes llegaron pudieron contener a los animales, un perro mestizo y otro de raza bull terrier, y pusieron a salvo al vecino.

El hombre sufrió heridas en las piernas y fue trasladado al Hospital de Urgencias. La Patrulla Ambiental secuestró a los animales.