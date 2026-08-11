Ingreso a la Policía de Entre Ríos: extendieron el plazo para la recepción de documentación.

La Policía de Entre Ríos anunció que se extendió el plazo para la recepción de documentación correspondiente al ingreso a las tres Escuelas de Formación Policial del ciclo lectivo 2027, para las carreras de Oficiales y Agentes, destinadas a quienes quieran incorporarse a la Policía de Entre Ríos.
La Policía de Entre Ríos anunció que se extendió el plazo para la recepción de documentación correspondiente al ingreso a las tres Escuelas de Formación Policial del ciclo lectivo 2027, para las carreras de Oficiales y Agentes, destinadas a quienes quieran incorporarse a la Policía de Entre Ríos.
Según se informó este martes a Elonce, quienes deseen incorporarse a la fuerza y aún no hayan presentado la documentación requerida, tendrán tiempo de realizarlo hasta el 31 de agosto.
La Dirección General de Institutos Policiales informó que 4.525 personas realizaron la preinscripción para ingresar a las escuelas de oficiales y agentes de la Policía de Entre Ríos.
Las carreras de Agente de Policía y Oficial de Policía cuentan con homologación del Consejo General de Educación y constituyen la puerta de ingreso a la fuerza provincial.
Días pasados, el director general de Institutos Policiales, Jorge Gajardo, precisó a Elonce que la convocatoria estuvo abierta durante todo junio y alcanzó tanto a hombres, como a mujeres interesados en alguna de las dos carreras que ofrece la institución.
Presentación de documentación
Aunque la etapa de preinscripción digital finalizó, todavía continúa el proceso para quienes ya iniciaron el trámite. La documentación podrá presentarse hasta el 31 de agosto, fecha límite para formalizar la inscripción y acceder a los exámenes de admisión.
La documentación puede presentarse personalmente o enviarse gratuitamente a través de cualquiera de las 17 jefaturas departamentales o de los centros de formación policial distribuidos en la provincia.
Entre las condiciones para ingresar se encuentra haber finalizado el nivel secundario sin materias pendientes y no registrar antecedentes incompatibles con la función policial.
Además, existen límites de edad diferenciados según la carrera elegida. Para ingresar como agente de Policía se requiere tener entre 18 y 30 años, mientras que para la carrera de oficial el requisito es tener entre 18 y 27 años.
Personal femenino
Uno de los datos destacados de la convocatoria 2026, es el crecimiento de la participación femenina. Según detalló Gajardo a Elonce, aproximadamente el 60% de los preinscriptos son mujeres y el 40% restante son hombres, una tendencia que ya se había observado en la convocatoria del año anterior.
Actualmente, la Policía de Entre Ríos cuenta con alrededor de 10.500 efectivos, de los cuales más del 30% son mujeres. El funcionario recordó además que la institución fue pionera en incorporar personal femenino desde la década de 1930 y que desde 1994 las mujeres ingresan de manera ininterrumpida a la carrera de oficiales.
Los requisitos
Las personas interesadas deberán completar formularios específicos y presentar documentación obligatoria. Entre los requisitos figuran DNI, certificado analítico o constancia de finalización del secundario, certificado de buena conducta, estudios médicos y documentación vinculada con antecedentes judiciales.
Además, quienes se postulen deberán superar evaluaciones físicas, psicológicas, médicas e intelectuales. Las pruebas físicas incluirán ejercicios abdominales, flexiones de brazo y una carrera de 1.000 metros para medir resistencia aeróbica y anaeróbica.