Inauguraron un espacio de lactancia en el CAPS Papa Francisco: qué servicios ofrece

La Municipalidad de Paraná inauguró un espacio de lactancia en el CAPS Papa Francisco, en el marco del mes dedicado a promover esta práctica. La sala podrá ser utilizada por trabajadoras del establecimiento y por madres que concurran al lugar y necesiten amamantar o extraerse leche.

La secretaria de Salud municipal, Claudia Enrique, explicó a Elonce que el proyecto surgió a partir del trabajo realizado por el personal del centro. “Se hizo un espacio amigo de la lactancia para que toda mamá que trabaje en el centro de salud o que concurra por alguna razón pueda tener un lugar confortable, íntimo y tranquilo”, señaló.

El centro asistencial se encuentra en la intersección de las calles Afro Entrerriano y El Aguaribay, en barrio 20 de Junio. La nueva instalación ya quedó habilitada y puede ser utilizada por las madres que asisten al establecimiento.

Un lugar para sostener la lactancia

Enrique destacó que estos espacios permiten acompañar a las mujeres para que puedan continuar amamantando cuando retoman sus actividades. “Intentamos acompañar a la mamá para que no tenga que interrumpir la lactancia materna, porque es el mejor alimento para el bebé”, afirmó.

La funcionaria remarcó que la leche materna proporciona nutrientes y defensas durante los primeros meses de vida. “No solamente le da todo lo que necesita, sino que la mamá también le transmite sus defensas. Además, tiene muchísimos beneficios para la relación entre madre e hijo y para el desarrollo del bebé”, sostuvo.

El espacio de lactancia recibió la visita de representantes de la Dirección de Maternidad e Infancia de Entre Ríos para avanzar con su certificación. La Secretaría de Salud municipal cuenta con otra sala similar y hace dos años se habilitó una en el Concejo Deliberante.

Qué elementos posee la nueva sala

El director del CAPS Papa Francisco, Leandro Fehr, indicó que anteriormente no contaban con un sitio específico para atender esa necesidad. “No teníamos un lugar para cuando venían las mamás o para nuestras compañeras de trabajo, donde pudieran estar tranquilas, contenidas y con intimidad”, explicó.

La sala fue equipada con un sillón, una mesa, un sector para colgar bolsos, juguetes y un cambiador. También posee una heladera destinada a conservar la leche extraída cuando una trabajadora debe permanecer varias horas en el establecimiento.

“Buscamos hacer el espacio lo más acogedor posible”, expresó Fehr. Además de facilitar el amamantamiento y la extracción, el lugar permitirá desarrollar tareas de consejería junto con los equipos de obstetricia y pediatría.

Una propuesta que buscan ampliar

El director explicó que la iniciativa también apunta a brindar información durante el puerperio. “Queremos trabajar sobre la importancia de amamantar y hacer educación en la etapa puerperal y de lactancia”, manifestó.

Fehr sostuvo que el vínculo generado durante la alimentación contribuye al desarrollo integral de los niños. “No es solamente la alimentación; también se fortalece el vínculo con la mamá y la cuestión inmunológica”, afirmó durante la entrevista.

Desde el municipio señalaron que el objetivo es extender este tipo de instalaciones a otros establecimientos sanitarios y dependencias públicas. “La idea es que todos los centros de salud y, ojalá, todas las oficinas municipales puedan tenerlos, porque no solamente los necesitan las empleadas de Salud”, concluyó Enrique.