Fuerte accidente en General Paz: un colectivo terminó montado sobre el guardarraíl

Un fuerte accidente se produjo durante la madrugada de este miércoles en la avenida General Paz, donde un colectivo de la línea 108 chocó contra un automóvil y terminó montado sobre la división central. Seis personas sufrieron heridas y debieron recibir asistencia médica.

El siniestro ocurrió pasadas las 5 a la altura de la avenida Juan Bautista Alberdi, en la zona porteña de Mataderos. La unidad de transporte circulaba fuera de servicio, sin pasajeros y en dirección al Río de la Plata cuando colisionó con un Fiat Cronos gris.

Como consecuencia del impacto, el colectivo quedó sobre la estructura de hormigón que separa ambos sentidos de circulación. La violencia de la colisión también provocó el desprendimiento de un fragmento del separador central.

Seis personas resultaron heridas

El conductor del colectivo, de 47 años, sufrió lesiones, al igual que los cinco ocupantes del automóvil. Personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias acudió al lugar para evaluar a las personas involucradas y organizar los traslados.

Dos hombres de 47 años y otro de 30 fueron derivados al Hospital Santojanni con politraumatismos. También fue trasladada por una unidad de ACUDIR una mujer de 51 años que presentaba lesiones de similares características.

Otras dos mujeres mayores de edad fueron atendidas mediante su aseguradora de riesgos del trabajo. Una de ellas fue trasladada para continuar con la atención, mientras que la restante rechazó la derivación ofrecida por los profesionales.

CORTE TOTAL Y CAOS EN LA GENERAL PAZ: UN COLECTIVO CHOCÓ CONTRA UN AUTO Y QUEDÓ COLGADO Un colectivo de la línea 108 protagonizó un fuerte accidente durante la madrugada de este miércoles en la avenida General Paz, donde quedó suspendido sobre el muro de contención que divide… pic.twitter.com/iWbtsKb1zt — MDZ Online (@mdzol) August 19, 2026

Cuatro horas de cortes y demoras

La posición en la que quedó el colectivo obligó a interrumpir durante aproximadamente cuatro horas la circulación en ambos sentidos de la General Paz. Los automovilistas y motociclistas fueron desviados hacia las colectoras para luego reincorporarse a la traza.

Efectivos de la Policía de la Ciudad, Bomberos y personal de AUSOL participaron del operativo. Una grúa de gran porte fue utilizada para retirar la unidad, mientras el tránsito avanzaba a paso de hombre en el sector.

Luego de la remoción, la circulación fue habilitada nuevamente en ambos sentidos, aunque permanecía una reducción sobre los carriles rápidos por tareas de mantenimiento. Durante el procedimiento se registraron importantes demoras, principalmente en dirección al Río de la Plata.

Caos total en General Paz, un colectivo y un auto protagonizaron un choque en la mañana de este miercoles que genero grandes demoras en ambos sentidos. 📲Segui informado en https://t.co/6DNe1FxVv7 pic.twitter.com/ggxdFjSe0n — Noticia De Cierre (@NoticiaDeCierre) August 19, 2026

Investigan cómo ocurrió el accidente

La Policía de la Ciudad comenzó las pericias destinadas a establecer la mecánica del choque. Hasta el momento no se determinaron públicamente las circunstancias que provocaron la colisión entre el colectivo y el automóvil.

En la causa interviene la Unidad de Flagrancia Sur, que dispuso imputar al conductor de la línea 108 por el presunto delito de lesiones. También ordenó realizar pruebas de alcoholemia a ambos conductores.