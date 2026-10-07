Murió un exdirigente de Colón tras una pelea de tránsito: un testigo reveló cómo fue el golpe

Omar Bonacci murió tras una discusión con un motociclista en Santo Tomé. Un comerciante aseguró que el exdirigente de Colón recibió una sola trompada y cayó al suelo. El testimonio difiere de las primeras actuaciones, que mencionaban una patada. Hay un hombre de 35 años detenido.
La muerte de Omar Bonacci, exdirigente de Colón, es investigada por la Fiscalía santafesina luego de una pelea de tránsito que terminó con una agresión y la caída del hombre en plena calle de Santo Tomé. Un hombre de 35 años permanece detenido mientras se aguardan los resultados de la autopsia y se reúnen pruebas para establecer exactamente cómo ocurrió el episodio.
El hecho se produjo alrededor de las 21 del lunes, en avenida 7 de Marzo y Moreno, a pocos metros de Cinco Esquinas. Bonacci circulaba en un Toyota Yaris, mientras que el otro involucrado se desplazaba en una motocicleta Motomel Blitz.
Según la información incorporada inicialmente a la investigación, después de una maniobra de tránsito comenzó una discusión entre ambos conductores. El enfrentamiento escaló hasta una agresión física que provocó que Bonacci cayera al suelo.
“La fuerza con la que le pegó lo tiró al piso”
Un comerciante que presenció el episodio brindó un testimonio sobre los segundos previos al desenlace fatal y aseguró que Bonacci recibió un solo golpe.
“Alrededor de las 21 escuché una discusión en la calle”, comenzó relatando a Aire de Santa Fe. Según su versión, el automóvil habría pasado muy cerca de la motocicleta antes de que comenzara el enfrentamiento.
“El señor se bajó del auto, increpó al motociclista y el de la moto reaccionó”, indicó.
El testigo agregó: “Se ve que venían discutiendo por algo. El señor cruza el auto en la calle para frenar al de la moto. Se ve que baja con intenciones de pegarle o le pega y el motociclista reacciona mal”.
Luego describió el momento de la agresión: “La fuerza con la que le pegó lo tiró al piso. Cuando cayó ya no se levantó más”.
El testigo aseguró que recibió una sola trompada
Consultado sobre la cantidad de golpes, el comerciante afirmó que habría existido solamente uno. “Fue el único golpe que le dio”, sostuvo.
También descartó que, de acuerdo con lo que pudo observar, se tratara de una patada: “No, no, una piña”, respondió y señaló que el impacto habría sido en el rostro.
Esta declaración presenta una diferencia con las primeras actuaciones policiales, en las que se había mencionado que el motociclista habría aplicado una patada.
Por ese motivo, la mecánica definitiva de la agresión continúa bajo investigación y deberá establecerse a partir de los testimonios, las pericias y demás evidencias incorporadas al expediente.
Qué ocurrió después de la caída
El testigo también recordó la reacción de quienes se encontraban en el lugar después de que Bonacci quedara tendido sobre la calle.
“La persona que estaba en el suelo no se movía y todo el mundo alrededor gritaba”, relató.
Vecinos y comerciantes se acercaron para asistirlo y comenzaron a realizar maniobras de reanimación mientras aguardaban la llegada de los servicios de emergencia.
Bonacci fue trasladado hacia el SAMCo de Santo Tomé, pero murió durante el trayecto.
El motociclista involucrado, identificado en las actuaciones como Marcelo A., de 35 años, quedó aprehendido y permanece a disposición de la Justicia.
La autopsia será clave para determinar la causa de muerte
La investigación está a cargo del fiscal Gonzalo Iglesias, quien dispuso que el cuerpo de Bonacci fuera trasladado a la Morgue Judicial para la correspondiente autopsia del Cuerpo Médico Forense.
El estudio será fundamental para establecer la causa precisa de la muerte y determinar qué relación tuvo la agresión y posterior caída con el fallecimiento.
Mientras tanto, el fiscal deberá resolver la situación procesal del hombre detenido y definir si corresponde que recupere la libertad o sea llevado a una audiencia imputativa.
El expediente se encuentra bajo investigación de la Fiscalía de Homicidios del Ministerio Público de la Acusación.
Qué calificación podría tener el hecho
La calificación jurídica definitiva todavía no fue establecida y dependerá de las evidencias reunidas y de las conclusiones de la autopsia.
Entre los posibles encuadres que son materia de análisis aparece el homicidio preterintencional, figura que contempla aquellos casos en los que existe intención de causar un daño pero el resultado producido es más grave que el buscado, publicó Aire de Santa Fe.
También deberán analizarse otras hipótesis jurídicas de acuerdo con la mecánica que logre reconstruirse, las circunstancias previas al enfrentamiento y el resultado de las medidas probatorias.
En ese contexto, será determinante establecer no solamente cómo fue el golpe sino también qué provocó concretamente la muerte de Bonacci.
Quién era Omar Bonacci
Omar Bonacci tenía una extensa trayectoria vinculada al comercio y al deporte santafesino. Fue durante años propietario de Joyería Basilea, tradicional comercio ubicado sobre la peatonal San Martín de la ciudad de Santa Fe.
También estuvo ligado al fútbol. Durante su juventud vistió la camiseta de Atlético Gimnasia y Esgrima en la Liga Santafesina y posteriormente llegó a ocupar un importante lugar institucional en Colón.
Bonacci asumió como tesorero del Club Atlético Colón en diciembre de 2013, acompañando la conducción encabezada por Germán “Lalo” Vega, junto a Víctor Francisco Godano.
Aquella dirigencia tomó el control del club durante un período de fuertes dificultades económicas e institucionales, atravesado por deudas, inhibiciones y problemas deportivos.
Desde la tesorería, Bonacci formó parte de la administración durante la temporada que terminó con el descenso del equipo a la Primera B Nacional tras la definición frente a Atlético de Rafaela.
Posteriormente también integró la etapa en la que Colón consiguió regresar a Primera División pocos meses después. Su ciclo como dirigente terminó en diciembre de 2015.
La noticia provocó repercusión dentro de la institución sabalera, que expresó públicamente sus condolencias. “Club Atlético Colón lamenta profundamente el fallecimiento del socio Omar Bonacci y ex tesorero de nuestra institución. Acompañamos a sus familiares, amigos y seres queridos en este difícil momento”, manifestó la entidad.