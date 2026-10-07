Conductor alcoholizado chocó un auto, una moto y destrozó un comercio de Paraná

REDACCIÓN ELONCE
El siniestro ocurrió durante la madrugada en calle General Espejo. El vehículo impactó contra un auto y una moto estacionados frente a un drugstore y provocó importantes daños. La dueña del comercio aseguró a Elonce que el conductor estaba alcoholizado y no tenía seguro.
Un conductor alcoholizado protagonizó un fuerte siniestro vial durante la madrugada de este miércoles en Paraná, donde impactó contra un auto y una motocicleta que estaban estacionados frente a un comercio y provocó importantes daños materiales.
El hecho ocurrió alrededor de las 2 de la madrugada en General Espejo 2515, donde funciona un drugstore. A raíz del impacto, resultaron afectados el automóvil de un cliente y la motocicleta de un empleado del local.
Gabriela, propietaria del comercio, relató a Elonce lo ocurrido y aseguró que el conductor fue sometido posteriormente a un control de alcoholemia que dio resultado positivo.
“No tenía seguro y estaba alcoholizado”
Según manifestó la comerciante, el hombre -al que identificó como Víctor Hugo Nichea- conducía bajo los efectos del alcohol al momento del siniestro.
“El test de alcoholemia arrojó que tenía 250 gramos de alcohol por litro de sangre”, expresó Gabriela al referirse al resultado que, según indicó, arrojó el control practicado al conductor.
La propietaria del drugstore agregó que el vehículo involucrado tampoco contaba con cobertura. “No tenía seguro y estaba alcoholizado”, remarcó en diálogo con Elonce.
Como consecuencia del fuerte impacto, el automóvil de un cliente del comercio sufrió importantes destrozos, al igual que la motocicleta perteneciente a uno de los trabajadores del local.
El conductor prometió hacerse cargo de los daños
Después del choque, el conductor manifestó que no había tenido intención de provocar los daños y, según contó la propietaria del comercio, se comprometió a responder económicamente por las reparaciones.
Los perjuicios materiales alcanzaron principalmente a los dos vehículos estacionados frente al drugstore.
En tanto, Gabriela aseguró que, a partir de averiguaciones realizadas por su cuenta, obtuvo información sobre antecedentes laborales del conductor.
La mujer afirmó que “Nichea habría sido cesanteado en febrero del Hospital San Roque por comportamiento indebido”.
Secuestraron el automóvil y retuvieron la licencia
Tras el siniestro intervinieron efectivos policiales e inspectores municipales de Tránsito, quienes realizaron las actuaciones correspondientes.
Como parte del procedimiento, se dispuso el secuestro del automóvil involucrado. Además, los agentes procedieron a retener la licencia de conducir del hombre.