Una mujer de 29 años denunció que su pareja, de 71, la agredió físicamente y la amenazó en Gualeguaychú. La Policía intervino tras un llamado de la víctima y, por disposición de la Fiscalía de Género, el acusado quedó detenido.
Un hombre de 71 años fue detenido por violencia de género este lunes al mediodía en Gualeguaychú, luego de que su pareja, una mujer de 29 años, denunciara que había sido agredida físicamente y amenazada. El procedimiento se desarrolló en inmediaciones de las calles Ituzaingó y Bolivia.
La intervención comenzó cuando la víctima se comunicó con la Policía para solicitar asistencia, mientras, según manifestó, estaba siendo agredida por su pareja.
Ante el llamado, efectivos de la Sección Comando Radioeléctrico acudieron al lugar y localizaron al sospechoso, quien fue demorado preventivamente mientras se realizaban las primeras actuaciones.
La Fiscalía ordenó la detención
Durante la entrevista con los uniformados, la mujer relató que había sufrido agresiones físicas y amenazas por parte del hombre.
Frente a esta situación, los policías informaron lo ocurrido a la Fiscalía de Género en turno, que dispuso la aprehensión del acusado.
Finalmente, el hombre fue trasladado a una dependencia policial, donde permaneció detenido y a disposición de la Justicia, mientras continuaban las actuaciones correspondientes.