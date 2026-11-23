El caso Micaela García tendrá una nueva instancia judicial el lunes 30 de noviembre, a las 8, cuando el Tribunal de Gualeguay dé a conocer el veredicto del juicio oral y público contra Néstor Pavón, acusado como posible coautor del abuso sexual y femicidio de la joven, ocurrido el 1° de abril de 2017. Su padre, Néstor “Yuyo” García, expresó que existen pruebas suficientes para una condena y reconoció la incertidumbre de la familia ante la decisión judicial.

El debate concluyó el miércoles 11 de noviembre, luego de que fiscales y querellantes solicitaran prisión perpetua para Pavón, quien anteriormente había sido condenado a cinco años de prisión por encubrimiento del crimen cometido por Sebastián Wagner. La defensa, en tanto, reclamó su absolución y el acusado negó cualquier responsabilidad en el hecho.

En declaraciones a El Entre Ríos, el padre de Micaela se refirió a las expectativas de la familia. “Creemos que hay suficientes pruebas para condenarlo a Pavón por violación y femicidio. Hay testigos que aportaron algunos datos más que en el juicio anterior”, sostuvo. Sin embargo, recordó que en el primer proceso también esperaban una condena por el crimen y que el resultado había sido diferente.

Las pruebas y las contradicciones señaladas por la familia

García destacó la importancia de la declaración de Sebastián Wagner, condenado por el femicidio, y consideró que su testimonio adquirió mayor relevancia durante el nuevo debate judicial. Según explicó, a diferencia del primer juicio, su situación procesal ya no dependía del resultado de sus declaraciones.

El padre de la víctima también cuestionó las versiones presentadas por Pavón y su entorno. “Además, hay un montón de contradicciones entre lo que dicen los testigos, las fechas y horarios de las cámaras, el recorrido del auto, con lo que dice Pavón, su exesposa, su hijo”, manifestó.

Consultado sobre la ausencia de registros directos que ubicaran a Pavón en el lugar del crimen, García reconoció esa circunstancia, aunque defendió el valor del conjunto de indicios. “Sí, esto es así. Lo que pasa es que hay una prueba directa que es la declaración de Wagner. Además de un montón de indicios y el hecho de que no puede demostrar una coartada de que no estuvo en el lugar”, señaló. La valoración de esos elementos corresponderá al tribunal.

El recorrido judicial que permitió un nuevo juicio

El nuevo proceso contra Pavón fue consecuencia de una extensa disputa judicial impulsada por la familia de Micaela y el Ministerio Público Fiscal, que cuestionaron la condena inicial por encubrimiento.

García recordó que la Cámara de Casación de Gualeguay había planteado dudas sobre la posibilidad de que Pavón hubiera encubierto su propia participación en el crimen. Aunque el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos anuló inicialmente esa resolución, la intervención posterior de la Corte Suprema de Justicia de la Nación permitió revisar el caso.

Finalmente, quedó firme la decisión de Casación que habilitó la realización de un nuevo juicio para determinar si Pavón tuvo responsabilidad directa en el abuso sexual y femicidio de Micaela.

La Ley Micaela y el trabajo de la fundación

Durante la entrevista, García también reflexionó sobre los cambios sociales e institucionales producidos desde el asesinato de su hija y la posterior sanción de la Ley Micaela, que estableció capacitaciones obligatorias en género y violencia contra las mujeres para quienes se desempeñan en los tres poderes del Estado nacional.

“Hoy las denuncias se toman mucho mejor que antes del femicidio de Mica, y cualquier persona identifica como violencia de género no solo la física, sino la económica, sexual o psicológica”, afirmó. No obstante, cuestionó la falta de continuidad de las capacitaciones por parte de distintos gobiernos.

Además, explicó que la Fundación Micaela García comenzó a funcionar este año en la antigua vivienda de sus padres. La institución desarrolla actividades gratuitas y se sostiene mediante el trabajo de sus integrantes, los ingresos de una librería y el cobro de capacitaciones.

La expectativa por el veredicto del 30 de noviembre

De cara a la lectura de la sentencia, García anticipó que la fundación organizó una convocatoria para acompañar a la familia en Gualeguay. Según indicó, se esperaba la participación de personas vinculadas con otros casos judiciales de relevancia nacional.

“Una condena sería un avance importante. Pero esto no termina en la sentencia del 30 de noviembre, ya que vamos a apelar nosotros o ellos, dependiendo lo que resuelva el tribunal. Todavía hay un tiempo más para que quede firme”, advirtió.

Así, casi una década después del femicidio de Micaela García, su familia aguardaba una nueva resolución judicial en una causa que tuvo distintas instancias de revisión y que todavía podría continuar mediante recursos ante tribunales superiores.