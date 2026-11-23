El 5º Campeonato Nacional de Slow Pitch femenino se disputó este lunes en las instalaciones de Sóftbol Play, en Paraná, con la participación de equipos provenientes de distintas provincias argentinas. A pesar de las lluvias intermitentes, las jugadoras continuaron con los encuentros correspondientes a las instancias decisivas del torneo, que también reunió a familias y público en general.

La competencia contó con representantes de Paraná, Oro Verde, Buenos Aires y Santiago del Estero. Durante la jornada, Elonce dialogó con Clara Cardoso y Noelia Martínez, integrantes del equipo Vialia, de Oro Verde, quienes compartieron sus experiencias y destacaron el ambiente deportivo.

“La verdad que es superlindo. La jornada por ahí se pone complicada con la lluvia, pero es un fin de semana para disfrutar entre mujeres y familia”, expresaron las deportistas.

Vialia buscaba un lugar en la final

El conjunto de Oro Verde llegó a las instancias decisivas después de una destacada clasificación, en la que consiguió cinco victorias. Sin embargo, sufrió una ajustada derrota frente a Diablas de Buenos Aires.

“Clasificamos con cinco juegos ganados. Jugamos contra Diablas de Buenos Aires, se nos fue la semi 6 a 5, pero ahora estamos por jugar otra semifinal para el pase a la final”, relató una de las integrantes del equipo.

El siguiente compromiso de Vialia estaba previsto frente a Talleres, mientras que Diablas aguardaba en la final programada para las 17.

Las jugadoras también recordaron sus participaciones anteriores en el campeonato. El año pasado, Vialia consiguió el subcampeonato, mientras que una de sus integrantes había logrado consagrarse campeona con otro equipo en la primera edición.

La camaradería, uno de los aspectos destacados

Más allá de los resultados deportivos, las participantes resaltaron la posibilidad de compartir experiencias con jugadoras de diferentes lugares del país.

“Lo lindo es la camaradería que hay. La organización de las chicas del Play es espectacular. Cada año se superan más en cuanto a organización, despliegue y acompañamiento a cada equipo”, destacaron.

El torneo también permitió dar visibilidad a una modalidad del sóftbol que presenta algunas diferencias respecto de la competencia tradicional.

Según explicaron las deportistas, el Slow Pitch se caracteriza por un lanzamiento lento y en forma de péndulo, en el que la pelota debe alcanzar una altura superior a los dos metros. Además, los equipos cuentan con una jugadora defensiva adicional respecto de la modalidad convencional.

Las lluvias no detuvieron la actividad

Las precipitaciones se presentaron de manera intermitente durante la jornada, aunque no impidieron que continuara la programación deportiva.

Mientras aguardaban el inicio de los partidos decisivos, las integrantes de Talleres aprovecharon para descansar, hidratarse y alimentarse después de disputar sus primeros encuentros.

Se disputa el 5º Nacional de Slow Pitch femenino en Sóftbol Play

“Estamos con toda la energía. Hace un rato terminamos de jugar, ya llevamos dos partidos y este será el tercero”, comentaron las jugadoras a Elonce.

El predio también contó con puestos gastronómicos y emprendimientos que acompañaron la actividad. Entre las propuestas disponibles se ofrecieron tortas fritas, con una promoción de tres unidades por 2.000 pesos.