La Junta Interna de ATE del Hospital Garrahan convocó a una movilización para este martes, a las 7, en la ciudad de Buenos Aires, en rechazo a los 10 despidos y 28 suspensiones que comenzaron a notificarse a trabajadores del establecimiento. La protesta se realizará frente al hospital, ubicado en Combate de los Pozos 1881, y a las 12 está previsto un acto con conferencia de prensa.

Según informó la organización sindical, las notificaciones comenzaron a llegar por correo electrónico el viernes, a partir de las 18. Las medidas fueron dispuestas por el Consejo de Administración del hospital, mediante una resolución que, de acuerdo con ATE, lleva las firmas de Mariel Sánchez, César Avellaneda y Jorge Menehem, publicó NA.

Las sanciones estuvieron vinculadas con un sumario administrativo iniciado hace aproximadamente un año contra empleados que participaron en reclamos salariales y protestas en defensa del establecimiento pediátrico. Entre los antecedentes del conflicto figuró la toma de la Dirección Médica.

ATE cuestionó las sanciones y denunció irregularidades

La junta interna sostuvo que las autoridades avanzaron con las medidas “sin cumplir ni siquiera con los plazos de reconsideración y apelación previstos por el propio reglamento del hospital”.

Además, el sindicato afirmó que la Justicia había rechazado las acusaciones formuladas en una denuncia penal presentada por las autoridades del establecimiento. También señaló que, para aplicar sanciones a representantes electos de ATE y de la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT), sería necesario obtener previamente el desafuero sindical.

En ese contexto, la organización responsabilizó al ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, y al Consejo de Administración por las decisiones adoptadas.

Asimismo, anunció que impulsará una asamblea del equipo de salud, un cabildo abierto y una campaña nacional de solidaridad con los trabajadores afectados.

Denuncias por el presupuesto y la falta de personal

El conflicto también incluyó cuestionamientos sobre el financiamiento del Hospital Garrahan. ATE denunció un recorte presupuestario superior a los 40.000 millones de pesos, equivalente, según sus estimaciones, al 8% de los recursos del establecimiento.

Por otra parte, la APyT difundió cifras obtenidas mediante un amparo judicial que reflejaron una reducción de los aportes nacionales. De acuerdo con esos estados contables, los fondos pasaron de 304.627 millones de pesos en 2024 a 252.077 millones en 2025, período durante el cual se registró una inflación del 31,55%.

El gremio también advirtió sobre la disminución del personal de enfermería, cuya dotación, según sus datos, pasó de aproximadamente 2.000 trabajadores a unos 1.350. A ello sumó cuestionamientos por la falta de incorporación de profesionales y las dificultades para disponer de insumos.

Finalmente, la junta interna anticipó la creación de un fondo de lucha destinado a brindar asistencia a los trabajadores sancionados, mientras continuaban las acciones sindicales para exigir la revisión de las medidas.