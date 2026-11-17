REDACCIÓN ELONCE
El Hogar San Vicente de Paul de Paraná podría cerrar en enero de 2027 por la falta de una actualización suficiente de los aranceles de PAMI. Su tesorera advirtió a Elonce que la institución acumula un déficit millonario y que están en riesgo 50 puestos laborales.
El Hogar San Vicente de Paul de Paraná atraviesa una grave crisis económica que pone en riesgo su continuidad a partir de enero de 2027. La institución, que cuenta con 131 años de historia y brinda atención a adultas mayores, enfrenta un déficit mensual de entre cuatro y cinco millones de pesos.
Su tesorera, María del Carmen Ludi, explicó a Elonce que los aranceles abonados por PAMI resultan insuficientes para afrontar los gastos de funcionamiento y advirtió que las reservas económicas permitirían sostener la actividad solamente hasta diciembre. La situación generó preocupación por el futuro de las residentes y de los 50 trabajadores que se desempeñan en el establecimiento.
Actualmente, el hogar dispone de 44 camas, de las cuales 42 están subvencionadas por PAMI. Sin embargo, según detalló Ludi, el organismo nacional abona $1.560.000 mensuales por residente, mientras que el costo estimado de atención oscila entre $2.600.000 y $2.700.000.
Durante una entrevista con Elonce, la tesorera describió el escenario que enfrenta la institución y lanzó una advertencia sobre los próximos meses. “Estamos ya en déficit mensual, con saldo negativo, y lo estamos solventando con un pequeño plazo fijo que teníamos de la venta de un terreno. Con esta situación vamos a llegar a cubrir diciembre, pero ya a partir de enero, si nos siguen pagando el mismo arancel, no vamos a poder seguir”, expresó.
Una institución histórica que enfrenta el riesgo de cerrar
El Hogar San Vicente de Paul pertenece a la Sociedad Vicentina, una asociación civil sin fines de lucro que desarrolla su actividad en Paraná desde hace 131 años. A lo largo de su historia, la institución logró sostenerse mediante el trabajo de las integrantes de la organización, el acompañamiento de la comunidad y distintas fuentes de financiamiento.
Ludi recordó el esfuerzo realizado por generaciones anteriores y reconoció que la posibilidad de interrumpir la actividad representa una situación especialmente dolorosa para quienes actualmente están al frente del establecimiento. “Este hogar es propiedad de la Sociedad Vicentina, que es una asociación civil sin fines de lucro que tiene 131 años acá en Paraná”, explicó.
En ese sentido, reflexionó sobre las dificultades que atraviesan para continuar con una tarea que se sostuvo durante más de un siglo. “Si las damas vicentinas pudieron sostener este lugar durante 130 años con su esfuerzo, con su trabajo, nosotros decimos: ¿cómo no podemos hacerlo hoy nosotros? Lo que pasa es que estamos viviendo en un contexto socioeconómico muy difícil, muy adverso, que por supuesto también nos está atravesando”, manifestó.
Cuánto paga PAMI y cuánto cuesta atender a cada residente
Uno de los principales problemas señalados por la tesorera es la diferencia entre los ingresos que recibe la institución y los costos necesarios para garantizar su funcionamiento. Desde 2023, el hogar mantiene un convenio como prestador de PAMI, mediante el cual el organismo financia la atención de la mayoría de las residentes.
Ludi aclaró que el conflicto no está relacionado con la falta de pago de las prestaciones, sino con la actualización de los valores. “PAMI a nosotros nos paga un arancel mensual por cada anciana, pero lamentablemente, si bien lo estamos cobrando, porque no es que nos han dejado de pagar, no nos aumentan o los aumentos son prácticamente irrisorios, son mínimos”, sostuvo.
LA SITUACIÓN ECONÓMICA DEL HOGAR
Arancel mensual de PAMI por residente
$1.560.000
Costo mensual estimado por residente
$2.700.000
Valores aproximados calculados sobre el costo máximo estimado. El déficit mensual total informado por el hogar es de $4 a $5 millones.
La entrevistada explicó que la atención integral de las adultas mayores requiere recursos que van mucho más allá de los salarios y la alimentación.
El establecimiento cuenta con una planta de 50 trabajadores, integrada por cuidadores, personal de limpieza y profesionales, además de afrontar gastos permanentes de servicios, equipamiento y mantenimiento.
Los gastos cotidianos que complican el funcionamiento
Para dimensionar las dificultades económicas, Ludi enumeró algunos de los costos que debe afrontar la institución. Durante el invierno, el consumo de gas representa una erogación importante, mientras que en los meses de temperaturas elevadas aumenta la utilización de electricidad para mantener ventilados y acondicionados los espacios.
En la entrevista, mencionó situaciones concretas que reflejan el impacto del mantenimiento sobre las cuentas del establecimiento. “Desde que se te rompe un termotanque, que sale un millón y medio, o limpiar todos los ventiladores para ponerlos en funcionamiento, que sale 600.000 pesos. Cortar el pasto sale 300.000 pesos”, detalló.
La tesorera consideró que estos gastos no siempre son contemplados adecuadamente en los aranceles. “Es como que si PAMI tomara que lo único que tendríamos que pagar nosotros es personal, alimentos y servicios. Y no, hay un montón de otros gastos que suceden”, señaló. También mencionó las reparaciones de instalaciones sanitarias, eléctricas y distintos elementos indispensables para el funcionamiento diario.
El déficit mensual y las reservas que se están agotando
La situación financiera obligó a las autoridades del hogar a utilizar recursos que habían quedado disponibles después de la venta de un terreno. Ese dinero, depositado en un plazo fijo, comenzó a destinarse a cubrir las diferencias entre los ingresos mensuales y las obligaciones económicas.
Según explicó Ludi, el desequilibrio se mantiene pese a los esfuerzos administrativos realizados para reducir gastos. “Hoy el déficit mensual nuestro está entre los cuatro y cinco millones de pesos por mes, básico”, precisó durante la entrevista.
El problema es que esos fondos extraordinarios tienen un límite. La tesorera indicó que, de mantenerse las condiciones actuales, la institución podría cubrir sus obligaciones hasta diciembre, pero no tendría recursos suficientes para continuar operando desde enero. La advertencia no constituyó un anuncio formal de cierre, sino una descripción del riesgo que enfrenta el establecimiento si no se modifica su situación económica.
El reclamo presentado ante PAMI y la falta de respuestas
Ante el deterioro de las cuentas, las autoridades del hogar realizaron gestiones para solicitar una actualización de los aranceles. Ludi indicó que aproximadamente dos meses y medio antes de la entrevista mantuvieron un encuentro con el director de la Unidad de Gestión Local de PAMI en Paraná.
Durante esa reunión entregaron un informe con información económica y financiera de la institución, en el que expusieron los costos de funcionamiento y las dificultades para sostener la atención de las residentes. Sin embargo, según manifestó, no recibieron una respuesta posterior.
“Mantuvimos una reunión con el director de la UGL local, donde le presentamos un informe con la situación económico-financiera y no hemos tenido respuesta”, afirmó. La tesorera insistió en que la principal necesidad es una actualización significativa de los valores que percibe el establecimiento por las prestaciones.
La diferencia con otras residencias gerontológicas
En otro tramo de la entrevista, Ludi planteó cuestionamientos sobre las diferencias que, según sostuvo, existen entre los aranceles percibidos por el hogar y los montos que reciben determinadas residencias privadas mediante decisiones judiciales.
La entrevistada aseguró que algunos establecimientos gerontológicos con fines de lucro recurrieron a acciones de amparo para reclamar mayores pagos a PAMI. Según su descripción, existen casos en los que se reconocen valores considerablemente superiores a los que recibe la Sociedad Vicentina.
“Muchas de las residencias gerontológicas privadas con fines de lucro en Paraná, en toda la provincia y en todo el país están haciendo recursos de amparo a PAMI para que les pague el arancel por determinado número de residentes”, señaló. Agregó que, según la información que maneja, algunos de esos establecimientos cobran entre seis y doce millones de pesos mensuales por residente.
Ludi consideró que esa diferencia resulta injusta y explicó que el hogar no contempla actualmente recurrir a esa vía judicial. “A nosotros nos parece que acá la respuesta y lo que necesitamos es que nos suban el arancel”, afirmó. También recordó que, cuando comenzaron a trabajar con PAMI en 2023, los valores establecidos permitían afrontar los costos con mayor previsibilidad.
Los primeros ajustes para reducir los gastos
La crisis económica comenzó a generar consecuencias concretas en la organización cotidiana del establecimiento. Aunque las autoridades procuraron preservar la atención de las residentes, se vieron obligadas a reorganizar algunas tareas para reducir costos.
Ludi explicó que durante noviembre disminuyeron la cantidad de trabajadores destinados a la limpieza en los distintos turnos. “Este mes ya nos vimos en la obligación, por ejemplo, de tener un personal menos de limpieza en cada turno, a la mañana y a la tarde”, relató.
La tesorera aclaró que esa reorganización no implicó despidos, pero reconoció que generó preocupación entre los trabajadores. También sostuvo que la institución mantiene como prioridad la calidad de los alimentos y las condiciones de alojamiento. “Jamás bajamos la calidad de la alimentación”, aseguró, al tiempo que destacó las mejoras edilicias y las refacciones realizadas durante los últimos años.
Qué pasaría con las residentes si el hogar cierra
La posibilidad de un cierre plantea una preocupación que trasciende la situación financiera. El establecimiento constituye un espacio de residencia y atención para adultas mayores que requieren acompañamiento cotidiano, por lo que una eventual interrupción del servicio obligaría a buscar alternativas de alojamiento.
Consultada sobre ese escenario, Ludi explicó que la reubicación debería resolverse entre las familias y PAMI. “Tendrían que ver entre los familiares y PAMI cómo se reubican o qué hacen”, manifestó, sin precisar qué alternativas podrían estar disponibles.
A esa incertidumbre se suma el futuro laboral de las 50 personas que integran la planta de trabajadores. “Pensemos que esto es una fuente laboral importante para estas 50 personas que también quedarían sin trabajo”, advirtió. La entrevistada remarcó que el impacto de un eventual cierre alcanzaría tanto a las residentes como a quienes diariamente se encargan de su cuidado.
La solidaridad de Paraná que ayuda a sostener el hogar
El acompañamiento de la comunidad fue otro de los aspectos destacados durante la entrevista. La institución recibe donaciones de ropa, calzado y otros elementos, que son utilizados por las residentes cuando resultan necesarios o destinados a una feria americana que se organiza mensualmente.
Ludi valoró esa colaboración, pero aclaró que las donaciones no permiten cubrir el déficit estructural. “La gente nos dona ropa, calzado, por supuesto, todo usado. Lo que sirve para las ancianas se destina a ellas; si no, se vende en la feria”, explicó.
La tesorera sostuvo que la solidaridad de los paranaenses continúa siendo importante para la institución, aunque insistió en que la solución debe estar vinculada con los recursos destinados a financiar la atención. “La comunidad de Paraná es muy solidaria y el hogar está bien presente en la comunidad”, reconoció, antes de reiterar la necesidad de una respuesta de PAMI.
La preocupación por perder un espacio con más de un siglo de historia
Durante la recorrida de Elonce, Ludi destacó las condiciones de las instalaciones y el trabajo realizado para mantener los espacios de convivencia. Señaló que, pese a las dificultades, el establecimiento continuó realizando mejoras y procurando brindar comodidad a las adultas mayores.
“Nosotros hemos ido construyendo nuevo, refaccionando. Ustedes ven lo que es acá la iluminación, la ventilación, las comodidades. Acá no hay lujos, pero hay mucho confort, comodidad”, describió. También reconoció que las restricciones presupuestarias impidieron concretar algunos proyectos, como la incorporación de un gimnasio.
Sobre el final, la tesorera expresó la dimensión humana que tiene la crisis para quienes sostienen diariamente la actividad. “Todos los que estamos acá amamos este trabajo, amamos nuestra vida cotidiana acá en el hogar, compartiendo con las viejas, tratando de brindarles lo mejor”, manifestó.
La posibilidad de que una institución con 131 años de trayectoria deje de funcionar representa, para sus autoridades, una pérdida que excedería lo económico. “Que se cierre este lugar histórico, este lugar importante en la ciudad de Paraná, me parece que sería una apuesta a la deshumanización que estamos viviendo hoy”, expresó Ludi, al manifestar su preocupación por la falta de soluciones.
Mientras tanto, el Hogar San Vicente de Paul continúa funcionando y afrontando sus obligaciones con los recursos disponibles. La institución espera una actualización de los aranceles que le permita superar el déficit mensual y garantizar la continuidad de la atención. El plazo señalado por sus autoridades es diciembre: sin una modificación de los ingresos, advirtieron que desde enero de 2027 no podrían sostener el funcionamiento.