El Club de Leones Paraná Centro recibe donaciones para los evacuados por la creciente del río Paraná y organiza una nueva edición de su tradicional feria solidaria. La actividad se desarrollará este martes 17, miércoles 18 y jueves 19 de noviembre, de 9 a 19 horas, con el objetivo de recaudar fondos para las acciones comunitarias de la institución.

(Elonce)

Aída Alfaro de Lugón, administradora del Club de Leones, explicó a Elonce que durante las tres jornadas se ofrecerán prendas de vestir, calzado, artículos infantiles, bicicletas y otros productos a precios accesibles. La recaudación permitirá sostener distintas iniciativas solidarias, entre ellas la compra de anteojos para personas que necesitan asistencia.

"En este momento tenemos 15 recetas de anteojos para llevar a la óptica", señaló Alfaro Lugón. Además, invitó a los vecinos a acercarse y colaborar con las actividades que desarrolla la institución.

Aída Alfaro de Lugón, administradora del Club de Leones (Elonce)

Qué donaciones necesitan para los evacuados

Ante la situación provocada por la creciente del Paraná, el club también habilitó la recepción de donaciones destinadas a las familias evacuadas. Entre los elementos prioritarios mencionaron espirales para mosquitos, pañales, botellas de agua y productos de limpieza.

(Elonce)

La administradora confirmó que ya recibieron colchones que serán destinados a las personas afectadas por las inundaciones. Asimismo, recordó que las donaciones podrán acercarse durante el horario de funcionamiento de la feria.

Por otra parte, la institución busca incorporar voluntarios, especialmente jóvenes, para colaborar con sus actividades. "Necesitamos gente joven, que tenga esa voluntad de ayudar", expresó Alfaro de Lugón. Melina Ledesma, quien comenzó a participar de las iniciativas del club, contó por qué decidió sumarse: "Me gusta ayudar al prójimo, eso me hace feliz".