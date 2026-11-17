La creciente del río Paraná provocó nuevas complicaciones para los vecinos de Camino Costero, en inmediaciones de la toma de agua de la capital entrerriana, donde varias propiedades quedaron inundadas y una parte importante de la calle permanecía sumergida. Durante una recorrida de Elonce, el pescador Juan Larrosa, de 72 años, mostró cómo el agua avanzó sobre su tradicional comedor de pescados, mientras su vivienda particular todavía se mantenía a salvo.

Elonce recorrió el sector y constató en imágens y testimonios cómo el río había cubierto gran parte del camino utilizado por las familias para ingresar y salir de sus hogares. Algunas viviendas estaban rodeadas de agua y otras ya habían sufrido el ingreso de la creciente.

En ese contexto, el río Paraná registraba una altura de 5,71 metros en el puerto local, un centímetro menos que en la medición anterior y se mantiene estacionario . Sin embargo, las proyecciones difundidas indicaban que el nivel todavía podía experimentar nuevos incrementos, aunque a un ritmo menor que en los días previos.

El río inundó el tradicional rancho de un pescador

Uno de los vecinos entrevistados fue Juan Larrosa, quien contó que vivía en la zona desde hacía aproximadamente cuatro o cinco décadas.

El hombre tiene un espacio conocido como El rancho de Juan, donde habitualmente recibe visitantes que llegan desde distintos sectores de Paraná para disfrutar de comidas a base de pescado. “Venía mucha gente de la ciudad a comer pescado frito”, recordó.

Sin embargo, la creciente dejó el establecimiento prácticamente bajo agua y afectó parte de sus instalaciones.

Tiene 72 años y la creciente inundó su comedor: “El río siempre rompe todo”

Larrosa explicó que todavía estaba evaluando las pérdidas y que cada día intentaba recuperar algunas de sus pertenencias. “Perdí dos heladeras que no las pude levantar. No sé todavía todo lo que perdí porque recién empiezo a buscar. Voy buscando todos los días, pero no se termina”, relató.

El pescador señaló que trataba de elevar distintos elementos mediante tarimas para evitar que quedaran sumergidos.

“Es la misma agua que siempre rompe todo”

A sus 72 años, Juan aseguró que había atravesado numerosas crecientes del río Paraná y que estaba acostumbrado a convivir con estos fenómenos.

Consultado sobre las diferencias entre la actual inundación y las anteriores, respondió con resignación. “Ninguna diferencia tiene. Es la misma agua, todo lo mismo. Es la misma que le rompe todo”, expresó.

El vecino explicó que, en esta oportunidad, el río había avanzado progresivamente, aunque el aumento del nivel terminó dificultando las tareas para proteger sus pertenencias. “Vino creciendo de a 3/4 centímetros por día. De golpe no, pero donde levanta un poco ya se viene más bravo, más ligero”, señaló.

Pese a las dificultades, sostuvo que no sentía miedo frente a la creciente.

Cuando le preguntaron si la situación le provocaba angustia, respondió que no y explicó que los años viviendo junto al río lo habían acostumbrado a enfrentar esas circunstancias. “Ya la misma vida lo acostumbra”, manifestó.

Su casa todavía no se inundó y rechazó recibir ayuda

Aunque el comedor de pescados quedó afectado por el avance del río, la vivienda de Juan se encontraba en un sector más elevado, del otro lado del camino.

El hombre explicó que el agua había llegado hasta las inmediaciones de la puerta, pero todavía no había ingresado a su casa.

Ante la posibilidad de que el río continuara creciendo, reconoció que no podía descartar nuevas complicaciones. “Puede llegar a entrar. Con esto no se sabe nunca si va a crecer o va a bajar”, indicó.

Durante la entrevista, también contó que seguía realizando algunas actividades vinculadas con la pesca, aunque las condiciones actuales dificultaban sus movimientos.

Juan percibe una pensión y mencionó que padecía molestias en las rodillas, especialmente al realizar esfuerzos físicos.

A pesar de las pérdidas materiales, aseguró que por el momento no necesitaba asistencia. “No, gracias a Dios. Que la ayuda la ocupen otros que la necesitan”, respondió cuando le preguntaron si requería colaboración.

Vecinos deben atravesar el agua para salir de sus casas

Durante la recorrida, Elonce mostró las dificultades que enfrentaban las familias que permanecían en Camino Costero.

El río había cubierto la calle y obligado a los habitantes del sector a modificar sus recorridos cotidianos.

Una de las situaciones observadas fue la de una madre que acompañaba a sus dos hijos a la escuela. Los tres debieron atravesar el tramo inundado utilizando botas y, al llegar a tierra firme, los chicos se cambiaron el calzado para continuar hacia el establecimiento educativo.

La escena reflejó cómo la creciente alteró actividades habituales, incluso para aquellas familias cuyas viviendas todavía no habían sufrido el ingreso del agua.

Para facilitar la circulación, la Municipalidad habilitó un acceso a través de las instalaciones de la toma de agua, mediante una puerta que normalmente permanece cerrada al público. Esta alternativa permitió que los vecinos evitaran uno de los sectores más comprometidos de Camino Costero.

Advirtieron por la presencia de víboras en la zona inundada

Otro de los inconvenientes mencionados por los habitantes del sector estuvo relacionado con la presencia de animales desplazados por el avance del agua. De hecho, algunos vecinos habían advertido sobre la aparición de varias víboras en las inmediaciones de las viviendas.

Ante esta situación, se recomendó extremar las precauciones al circular por los sectores anegados, especialmente donde el agua impedía observar el suelo.

El avance del río también complicó el acceso a propiedades ubicadas sobre la ribera, algunas utilizadas como viviendas permanentes y otras destinadas a actividades recreativas durante los fines de semana.

La solidaridad entre vecinos para enfrentar la creciente

Durante la recorrida, Elonce también dialogó con Luis, otro habitante de Camino Costero que llevaba más de 30 años viviendo en el lugar.

El vecino contó que su casa todavía se encontraba fuera del alcance del agua gracias a su ubicación en un terreno más elevado.

Consultado sobre cómo afrontaban las dificultades que generaba la inundación, destacó la colaboración entre quienes permanecían en el sector. “Nos cuidamos entre los vecinos”, afirmó.

El río Paraná avanzó sobre Camino Costero: viviendas inundadas y dificultades para salir

Luis explicó que no había seguido de manera detallada la evolución de la altura del río, aunque conocía las dificultades que las crecientes provocaban en la zona.

Su testimonio reflejó la organización cotidiana de las familias que permanecían en sus viviendas y buscaban ayudarse frente a las complicaciones para circular.