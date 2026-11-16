Los Talleres Culturales Barriales 2026 cerrarán sus actividades con dos jornadas abiertas a la comunidad en distintos sectores de Paraná. La Municipalidad organizará encuentros el miércoles 18 de noviembre en el CIC Este y el jueves 19 en el CIC La Floresta, ambos de 17 a 19, con muestras artísticas, clases abiertas y propuestas musicales.

La primera jornada se realizará en el Centro Integrador Comunitario (CIC) Este, ubicado en Vicegobernador Luis Chaile y Roque Sáenz Peña. El segundo encuentro tendrá lugar en el CIC La Floresta, situado en las calles El Resero y Burmeister.

Durante ambas actividades, los participantes compartirán las producciones realizadas a lo largo de seis meses de formación. Se exhibirán trabajos, carpetas con las experiencias desarrolladas y se ofrecerán clases abiertas para que las familias y vecinos conozcan las propuestas.

Un espacio de encuentro para las familias

El cierre de cada jornada incluirá una merienda destinada a infancias y adolescencias. Además, habrá una presentación de la Asociación Amigos de la Banda de Música Infanto Juvenil Entrerriana, a través del programa municipal Construir Valores.

Los Talleres Culturales Barriales forman parte de una política pública municipal orientada a promover el acceso a la cultura y la formación artística. El programa, enmarcado en la Ordenanza N.º 10.116, desarrolló encuentros semanales en centros comunitarios, bibliotecas populares, merenderos y comisiones vecinales.

La edición 2026 incluyó disciplinas como teatro, danza, circo, artes visuales, cerámica, muralismo, costura creativa, percusión, batucada e historieta, entre otras actividades.

Seis meses de aprendizaje en los barrios

Las propuestas estuvieron destinadas principalmente a niños, niñas y adolescentes, con el acompañamiento de talleristas, educadores y artistas locales que desarrollaron actividades en diferentes puntos de Paraná.

Las jornadas de cierre permitirán visibilizar los aprendizajes y las producciones colectivas, además de fortalecer los vínculos construidos entre participantes, docentes, familias y espacios comunitarios.