La histórica empresa de micros Crucero del Sur inició un concurso preventivo de acreedores ante la Justicia de Misiones, en medio de una crisis financiera que también afecta a otras compañías del grupo Crucero del Norte. La firma, dedicada al transporte de pasajeros de larga distancia, arrastraba deudas salariales y había reducido considerablemente su plantilla de trabajadores.

La presentación judicial se realizó ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 1 de la Primera Circunscripción Judicial de Misiones, a cargo de la jueza Gabriela Fernanda Canalis. El procedimiento quedó registrado bajo el expediente N° 138445/2026, caratulado "Crucero del Sur SRL s/concurso preventivo".

El proceso busca ordenar las obligaciones económicas de la empresa frente a sus acreedores.

La situación judicial de Crucero del Sur

De acuerdo con la documentación judicial citada, la presentación identificó como socios de Crucero del Sur SRL a Pablo Esteban Besverge y Luis Carlos Javier, ambos domiciliados en Posadas.

Asimismo, se designó como sindicatura clase A al estudio Bortoluzzi Villamayor y Villamayor Nercolini, que tendrá a su cargo las tareas correspondientes al procedimiento concursal.

Los acreedores deberán presentar sus solicitudes de verificación de créditos ante la sindicatura, cuya sede fue establecida en calle Suiza 2436 de Posadas, de acuerdo con las condiciones y los plazos fijados en el proceso, publicó BAE Negocios.

Deudas salariales y una fuerte reducción de trabajadores

La crisis de Crucero del Sur se produjo en un contexto de dificultades económicas que también alcanzaron a otras empresas vinculadas con Crucero del Norte.

Según denunciaron los trabajadores, el grupo empresario pasó de contar con aproximadamente 1.200 empleados a mantener apenas 390 puestos de trabajo.

La reducción de personal estuvo acompañada por reclamos relacionados con salarios adeudados y problemas en la continuidad de las prestaciones.

El grupo está integrado por distintas firmas vinculadas con el transporte de pasajeros, entre ellas Crucero del Norte, Crucero del Sur, Turismo Parque, Crucero del Este, Expreso Río Paraná y Expreso Paraguay.

La situación generó preocupación entre los trabajadores, especialmente por la incertidumbre respecto de la continuidad laboral y el cumplimiento de las obligaciones salariales.

Una empresa con más de 75 años de historia

Los antecedentes de Crucero del Sur se remontan a 1949, cuando Atilio Santos Laise, quien había llegado desde Italia en 1938, adquirió su primer colectivo y comenzó a prestar servicios de transporte escolar.

La actividad creció con el paso de los años y, en 1967, se incorporó su hijo Carlos Laise, quien participó en la ampliación de la flota.

A partir de 1990, la empresa obtuvo concesiones nacionales para operar servicios regulares de transporte interjurisdiccional hacia diferentes destinos turísticos y ciudades argentinas.

Entre los recorridos se encontraban localidades de la Costa Atlántica, como Mar del Plata, Miramar, Necochea y Santa Clara del Mar, además de Tandil, Rauch y Lobería.

La compañía también realizó viajes durante temporadas de verano hacia destinos turísticos de Brasil.

La incorporación al grupo Crucero del Norte

Un cambio importante en la historia de la firma se produjo en 2005, cuando Atilio Santos Laise cedió su participación en Turismo Parque a los hermanos Hugo Orlando y Julio Roberto Koropeski, vinculados con Crucero del Norte SRL.

A partir de esa incorporación, la compañía amplió sus servicios hacia otros puntos del país, entre ellos Bahía Blanca, Neuquén, San Carlos de Bariloche y San Martín de los Andes.

También sumó conexiones internacionales con Paraguay, incluyendo destinos como Encarnación, Ciudad del Este, Santa Rita, Caaguazú, Coronel Oviedo y Villarrica.

Sus servicios partían desde diferentes terminales del área metropolitana de Buenos Aires, entre ellas Retiro, Liniers, Moreno y General Pacheco, además de La Plata.

De acuerdo con la información institucional difundida por la empresa, Crucero del Sur llegó a contar con 17 ómnibus de larga distancia, entre unidades de doble piso, coches cama y semicama.

Incertidumbre por el futuro de la compañía

La apertura del concurso preventivo representó una nueva etapa en la crisis que atraviesa el grupo empresario.

El procedimiento judicial permitirá que los acreedores presenten sus reclamos y que se evalúen las posibilidades de reorganización financiera de Crucero del Sur.