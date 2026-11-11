Tras la quiebra, venden los activos de Algodonera Avellaneda y buscan preservar 161 puestos de trabajo

La Justicia de Santa Fe inició formalmente la venta de los activos de Algodonera Avellaneda SA, la histórica empresa textil vinculada al grupo Vicentin, cuya quiebra fue decretada el pasado 14 de octubre. El proceso contempla la liquidación de cinco unidades y establece un mecanismo de adjudicación que priorizará tanto las ofertas económicas como la continuidad de las actividades industriales y la preservación de 161 puestos de trabajo.

La resolución fue firmada este martes 10 de noviembre por el juez Fabián Lorenzini, titular del Juzgado Civil y Comercial de Segunda Nominación de Reconquista, quien también intervino en el proceso judicial de Vicentin. El magistrado dispuso que los bienes sean ofrecidos mediante un sistema competitivo, con criterios destinados a favorecer proyectos que permitan mantener en funcionamiento las plantas, informó Bichos de Campo.

La decisión representó un nuevo capítulo en la crisis de la compañía, cuya situación económica quedó vinculada al deterioro financiero del grupo empresario. La Justicia consideró necesario acelerar la venta para evitar que los establecimientos pierdan valor y facilitar su puesta en funcionamiento antes de la próxima campaña algodonera.

Qué plantas y propiedades de Algodonera Avellaneda saldrán a la venta

El esquema aprobado por el juzgado contempla cinco unidades diferenciadas, tres de ellas destinadas a actividades industriales y otras dos correspondientes a inmuebles.

Los activos incluidos en el proceso son:

Reconquista, Santa Fe: planta de hilandería y tejeduría.

Bandera, Santiago del Estero: establecimiento desmotador de algodón.

General Pinedo, Chaco: complejo de plantas desmotadoras.

Ciudad de Buenos Aires: inmueble ubicado sobre la calle Luis Sáenz Peña.

El Colorado, Formosa: predio de una antigua desmotadora.

La resolución judicial destacó que las unidades industriales se encuentran en condiciones de funcionamiento y conservan posibilidades de continuidad productiva.

En particular, el fallo señaló que la planta textil de Reconquista mantiene actividad y dispone de equipamiento tecnológico de última generación.

Según la evaluación presentada en el expediente, su capacidad instalada permitiría incrementar significativamente los niveles de producción mediante nuevas inversiones.

Por ese motivo, el juzgado consideró fundamental que los activos sean adjudicados con suficiente anticipación para preparar la campaña algodonera de 2027.

Los 161 trabajadores serán un factor clave para adjudicar las plantas

Uno de los aspectos centrales del procedimiento será la situación laboral de los 161 trabajadores vinculados a las unidades productivas de Reconquista, Chaco y Santiago del Estero.

La Justicia estableció que las ofertas no serán evaluadas exclusivamente por el precio propuesto, sino también por el compromiso de preservar el empleo y desarrollar proyectos industriales.

Cómo se evaluarán las ofertas

El sistema de evaluación asignará distintos porcentajes a cada uno de los criterios:

Propuesta económica

35%

Compromiso de mantener empleos

25%

Plan de continuidad productiva

20%

Condiciones de cobro

10%

Solvencia y antecedentes

10%

De esta manera, el precio representará el 35% del puntaje total, mientras que los aspectos vinculados con el empleo, la producción y la capacidad del comprador concentrarán el porcentaje restante.

El mecanismo buscará evitar que las instalaciones sean adquiridas únicamente por su valor inmobiliario o para la posterior venta de sus equipos, sin garantizar la continuidad de la actividad.

Cuánto valen los activos de Algodonera Avellaneda

La resolución fijó valores estimativos de referencia para algunas de las propiedades y establecimientos incluidos en el proceso.

La desmotadora de Bandera fue valuada inicialmente en 4 millones de dólares, mientras que el complejo industrial de General Pinedo recibió una referencia de 3,5 millones de dólares.

Por su parte, el inmueble ubicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tendrá un valor estimativo de 1,75 millones de dólares.

En el caso de la hilandería y tejeduría de Reconquista, el precio de referencia será determinado a partir de una tasación del Banco de la Nación Argentina o, en su defecto, de la sindicatura.

El predio de El Colorado, en Formosa, también deberá ser valuado antes de la recepción de propuestas.

El juez aclaró que podrán presentarse ofertas inferiores a los valores estimados, aunque su aceptación dependerá de la evaluación integral de las condiciones propuestas.

Los compradores deberán presentar un plan de negocios

Los interesados en adquirir las unidades productivas tendrán que acompañar sus ofertas con un proyecto detallado sobre el futuro de los establecimientos.

Entre los requisitos establecidos figuran el destino previsto para los activos, las inversiones comprometidas, el abastecimiento de materia prima y la estrategia comercial.

También deberán presentar un cronograma de puesta en marcha para la campaña algodonera de 2027 y especificar cuántos puestos de trabajo se comprometen a mantener.

El procedimiento permitirá presentar ofertas por la totalidad de los bienes de Algodonera Avellaneda, por el conjunto de las unidades industriales, por los inmuebles no productivos o por establecimientos individuales.

Sin embargo, el juzgado dejó establecido que tendrán prioridad las propuestas integrales que permitan sostener la cadena de valor del algodón y la actividad industrial.

Banco Nación tiene un crédito superior a 149 millones de dólares

Otro de los puntos relevantes de la resolución involucra al Banco de la Nación Argentina, principal acreedor hipotecario de la planta de Reconquista.

La entidad financiera posee un crédito privilegiado superior a 149 millones de dólares y tendrá plazo hasta el 19 de noviembre para informar si ejercerá su derecho preferente de compra sobre la hilandería, publicó Bichos de Campo.

Ese mecanismo le permitiría adquirir el establecimiento mediante una compensación total o parcial de su acreencia.

No obstante, la resolución contempla que otros interesados puedan presentar propuestas superiores a la valuación del banco y competir por la adquisición de la planta.

Cuándo se presentarán las ofertas y cómo será la adjudicación

El cronograma judicial estableció que los interesados podrán acceder desde el 12 de noviembre a un espacio de consulta de información técnica, financiera y productiva de los establecimientos.

Este sistema, denominado data room, permitirá analizar las características de cada unidad y coordinar visitas a las instalaciones. El pliego de condiciones estará disponible sin costo.

La inscripción y presentación de ofertas se desarrollará entre el 20 y el 30 de noviembre. La apertura de propuestas tendrá lugar el lunes 30 de noviembre, a las 12.30, durante una audiencia pública en el juzgado de Reconquista. El acto contará con participación presencial y virtual de oferentes, acreedores y representantes de la sindicatura.

Una vez finalizada la audiencia, el tribunal dispondrá de cinco días hábiles para resolver las adjudicaciones.

Qué sucederá después de la venta

La resolución también estableció las condiciones que deberán cumplir quienes resulten adjudicatarios de los activos.

Los compradores tendrán que depositar el 30% del precio ofertado dentro de los cinco días hábiles posteriores a la notificación.

Una vez cumplido ese requisito y constituidas las garantías correspondientes, podrán recibir anticipadamente la tenencia de los establecimientos.

La medida permitirá que los nuevos responsables comiencen a preparar las instalaciones para su funcionamiento antes del inicio de la campaña algodonera de 2027.

Los bienes serán transferidos libres de hipotecas, embargos y otras medidas cautelares, cuyos efectos se trasladarán al dinero obtenido mediante la liquidación.

Con este procedimiento, la Justicia buscará concretar la venta de los activos de Algodonera Avellaneda y, al mismo tiempo, favorecer la continuidad de una actividad industrial de importancia para el norte santafesino y otras provincias productoras de algodón.