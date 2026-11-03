Metalfor pidió el concurso de acreedores por deudas millonarias, embargos y caída de producción

La empresa Metalfor pidió el concurso de acreedores en medio de una crisis financiera marcada por deudas millonarias, embargos judiciales, cheques rechazados y una fuerte caída de la producción. La fabricante de maquinaria agrícola, con actividad industrial en Córdoba, recurrió a este procedimiento para intentar reorganizar sus obligaciones y garantizar la continuidad de sus operaciones.

La compañía aclaró que la presentación judicial no implicaba la paralización de sus actividades. Según informó, mantendrá la fabricación de equipos, las entregas comprometidas, el abastecimiento de repuestos y la prestación del servicio técnico a sus clientes.

“La compañía inicia ahora una nueva etapa. El desafío es importante, pero también lo es nuestra decisión de continuar”, sostuvo Metalfor en un comunicado, en el que ratificó su intención de sostener la actividad mientras avanza el proceso de reestructuración financiera.

Metalfor acumuló deudas por más de $142.000 millones

La magnitud de las dificultades económicas quedó reflejada en el último informe de la calificadora FIX, fechado el 27 de agosto. Allí se indicó que Metalfor registraba una deuda financiera ajustada de $142.876 millones a junio de 2026, incluyendo compromisos bancarios y obligaciones fuera de balance, como fideicomisos financieros.

Uno de los principales problemas identificados fue la falta de liquidez. La empresa disponía de apenas 2,2 millones de dólares entre efectivo e inversiones de corto plazo, mientras que sus vencimientos financieros para los siguientes doce meses ascendían a 40,2 millones de dólares. Esto significaba que sus recursos disponibles alcanzaban para cubrir solamente el 6% de esas obligaciones.

La calificadora también advirtió sobre vencimientos de pagarés bursátiles por aproximadamente tres millones de dólares y un elevado riesgo de refinanciación bancaria. A este escenario se sumó la pérdida de participación en el mercado de pulverizadoras, donde Metalfor pasó de representar históricamente el 28% al 19% en su zona de influencia.

Qué bancos aparecen entre los principales acreedores

Los registros de la Central de Deudores del Banco Central también mostraron el deterioro financiero. Según los saldos informados principalmente a septiembre de 2026, la fabricante acumulaba compromisos bancarios por aproximadamente $49.530 millones.

Entre sus principales acreedores figuraban el Banco Nación, con $12.601 millones; el Banco de Córdoba, con $8.445 millones; el Banco de Servicios y Transacciones, con $7.912 millones; y el Banco Supervielle, con $5.405 millones. También aparecían el Galicia, con $4.131 millones, y el Banco Provincia de Buenos Aires, con $2.820 millones.

Buena parte de estas obligaciones estaba clasificada en Situación 3, correspondiente a deudores con problemas, y Situación 4, que identifica un alto riesgo de insolvencia. En esta última categoría figuraban Santander, ICBC, Banco del Chubut y Banco Ciudad. Los montos del Banco Central no resultaban directamente comparables con los de FIX, debido a que utilizaban diferentes criterios de medición.

Más de 1.100 cheques rechazados y embargos judiciales

Otro indicador de la crisis fue el volumen de cheques rechazados. Metalfor acumulaba 1.178 documentos por $9.499,5 millones, de los cuales había abonado 186 por $1.409,5 millones. De esta manera, había regularizado apenas el 14,84% del monto total rechazado.

El crecimiento de los incumplimientos se aceleró durante los últimos meses. A fines de agosto, la compañía registraba 729 cheques rechazados por aproximadamente $6.419 millones. Posteriormente, se incorporaron otros 449 documentos por más de $3.000 millones, lo que evidenció un mayor deterioro de su cadena de pagos.

En paralelo, la fabricante enfrentó reclamos judiciales. El Banco Ciudad promovió una ejecución por 98.895,77 dólares, más otros 10.000 dólares estimados para intereses y costas. La causa tramitó ante el Juzgado Nacional en lo Comercial N°24, que ordenó embargos sobre cuentas de los demandados. También trascendió otra medida vinculada con un reclamo de AIR SRL por más de 700.000 dólares.

La producción cayó más de la mitad durante 2026

Las dificultades financieras tuvieron consecuencias directas sobre la actividad industrial. Durante el primer semestre de 2026, Metalfor registró pérdidas por $26.484 millones, frente a una ganancia de $11.870 millones obtenida en igual período de 2025.

Los ingresos también experimentaron una fuerte contracción, al pasar de $95.779 millones a $48.045 millones. La reducción de las ventas impactó sobre la fabricación de maquinaria agrícola y obligó a revisar la estructura productiva de la compañía.

Entre enero y junio, Metalfor fabricó solamente 95 máquinas, frente a las 208 unidades producidas durante el mismo período del año anterior. En el segmento de pulverizadoras autopropulsadas, uno de sus principales productos, la producción descendió de 67 a 21 equipos.

Despidos y un procedimiento preventivo de crisis

La caída de la actividad también afectó al personal. En julio, Metalfor solicitó un Procedimiento Preventivo de Crisis ante el Ministerio de Trabajo de Córdoba, en medio de atrasos salariales y negociaciones con la Unión Obrera Metalúrgica (UOM).

Durante ese proceso trascendió que la empresa pretendía reducir hasta un 70% de su plantilla, integrada entonces por aproximadamente 600 trabajadores. La propuesta contemplaba la posible eliminación de unos 420 puestos laborales, aunque no obtuvo aprobación durante las negociaciones.

Sin embargo, la compañía avanzó con desvinculaciones y retiros voluntarios. Uno de los episodios más relevantes ocurrió en julio, cuando 35 trabajadores de la planta de Noetinger recibieron telegramas de despido. Paralelamente, Metalfor redujo turnos, concentró la fabricación en los modelos de mayor demanda y buscó obtener liquidez mediante la venta de inventarios y maquinaria usada.

Un crédito millonario que no alcanzó para revertir la crisis

La situación se produjo pese a que Metalfor había obtenido un financiamiento de 50 millones de dólares de la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de Estados Unidos (DFC), con un plazo de ocho años y dos de gracia.

Los fondos estaban destinados a refinanciar obligaciones de corto plazo y fortalecer el capital de trabajo. Sin embargo, el financiamiento no logró revertir las dificultades de liquidez ni la contracción de la actividad, publicó Ámbito.

Con el concurso preventivo, Metalfor buscará renegociar sus deudas bajo supervisión judicial y preservar la continuidad de sus operaciones. La empresa aseguró que mantendrá la producción y la atención a sus clientes, mientras intenta reorganizar una situación que ya provocó embargos, incumplimientos comerciales, pérdidas económicas y una importante reducción de su estructura laboral.