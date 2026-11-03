Organizan una colecta de sangre en una escuela de Paraná: cuándo y cómo participar

Una colecta de sangre en la Escuela Jorge Luis Borges de Paraná se realizará este jueves 5 de noviembre, de 7:30 a 10:30, en el establecimiento ubicado en calle Juana de Ibarbourou 2859, en barrio Lomas del Sur. La iniciativa es organizada por estudiantes de sexto año y busca promover la donación voluntaria entre los vecinos.

La actividad forma parte de las prácticas educativas y proyectos sociocomunitarios de la institución. La propuesta es impulsada por alumnos de sexto año B, orientación Ciencias Naturales, con la colaboración de la Asociación Civil Arcoiris y el servicio de Hemoterapia del Hospital San Roque.

Clarisa Benetti, preceptora de la Escuela Borges (Elonce)

En diálogo con Elonce, Clarisa Benetti, profesora y preceptora de la escuela, explicó que la iniciativa surgió del trabajo de los estudiantes. Además, destacó el compromiso de los jóvenes para organizar una actividad solidaria abierta a la comunidad.

Requisitos para donar sangre en la escuela

Durante la entrevista, alumnas participantes del proyecto brindaron detalles sobre la jornada y explicaron cuáles son las condiciones que deben cumplir quienes deseen participar.

(Elonce)

Según indicaron, los donantes deberán tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos, presentar el Documento Nacional de Identidad (DNI) y concurrir después de un desayuno liviano. También señalaron que es necesario inscribirse previamente a través de los teléfonos publicados en el folleto de la convocatoria.

La colecta comenzará a las 7:30 y se extenderá aproximadamente hasta las 10:30. Los interesados deberán acercarse a la sede escolar, ubicada en la zona sur de Paraná, en inmediaciones de las calles Ramírez y Sarobe.

Una iniciativa solidaria impulsada por estudiantes

Además de organizar la convocatoria, los alumnos prepararon un desayuno para compartir con las personas que participen de la jornada de donación.

"Creemos que esto es muy importante, que la gente done sangre, que se acerque", expresó Benetti, quien invitó a los vecinos a sumarse a la propuesta solidaria.

Desde la institución felicitaron a los estudiantes por impulsar esta actividad y remarcaron el valor de vincular los proyectos educativos con las necesidades de la comunidad. La jornada busca fomentar la participación ciudadana y generar conciencia sobre la importancia de donar sangre.