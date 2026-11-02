Escuela de San Benito cumple 15 años organizando colectas de sangre y convoca a una nueva jornada

REDACCIÓN ELONCE
La escuela Zuloaga de San Benito realizará una nueva colecta de sangre el miércoles 4 de noviembre, de 7:30 a 11:30. La docente Sandra Romero contó a Elonce cómo nació el proyecto hace 15 años, destacó la participación de exalumnos y explicó los requisitos para donar.
La Escuela Secundaria Nº 5 “Brigadier General Ángel María Zuloaga” de San Benito celebrará los 15 años de su proyecto solidario con una nueva colecta de sangre, prevista para el miércoles 4 de noviembre, de 7:30 a 11:30, en el salón del Concejo Deliberante de la localidad. La actividad se realizará junto al Programa Provincial de Hemoterapia y estará abierta a las personas que deseen colaborar como donantes. La docente Sandra Romero explicó a Elonce que la iniciativa comenzó en 2011 y que actualmente se organizan al menos dos jornadas anuales.
Romero destacó que el proyecto se consolidó como una actividad educativa y comunitaria que involucra a estudiantes, docentes, familias y exalumnos. Según indicó, las colectas suelen reunir entre 30 y 40 donantes y, en algunas oportunidades, la convocatoria superó la capacidad de atención disponible.
“La finalidad no es solamente la colecta de sangre, sino que la colecta de sangre es el corolario de las tareas que se realizan durante el año”, explicó la docente. En ese sentido, remarcó que la propuesta busca generar conciencia sobre la importancia de donar y que las jornadas representan el resultado del trabajo desarrollado previamente en las aulas.
Cómo nació el proyecto de donación de sangre
Romero recordó que la iniciativa surgió en 2011, dentro de un espacio educativo denominado Juventud, Participación y Ciudadanía, cuyo objetivo era promover actividades que vincularan a los estudiantes con la comunidad. En ese contexto, la institución estableció contacto con un grupo juvenil del Club de Leones Paraná Parque, que acompañó la organización de la primera colecta.
Aquella jornada se realizó en el Concejo Deliberante de San Benito, el mismo lugar elegido para la actividad de este miércoles. Desde entonces, la escuela sostuvo el proyecto de manera ininterrumpida y amplió su alcance con acciones de concientización destinadas a los alumnos y sus familias.
“Desde el 2011 no nos hemos detenido. Este proyecto fue creciendo, se fue ampliando en todo sentido”, relató Romero. También señaló que desde hace aproximadamente siete u ocho años la institución organiza dos colectas anuales y que, cuando existe una necesidad adicional, se dispone a colaborar con una tercera jornada.
Una propuesta que involucra a estudiantes y familias
La docente explicó que las colectas forman parte de un proyecto de aprendizaje-servicio, en el que los estudiantes trabajan contenidos vinculados con la solidaridad, la participación ciudadana y la importancia de la donación de sangre. Las actividades se desarrollan especialmente durante junio y noviembre, antes de cada convocatoria.
Romero consideró que uno de los principales resultados de estos 15 años fue la continuidad del compromiso comunitario. Como ejemplo, mencionó que antiguos alumnos de la institución, actualmente adultos y con hijos, siguen participando como donantes.
“Van estudiantes que tienen sus hijos, los dejan en la escuela primaria y van a donar sangre. Entonces, vos decís, más satisfacción que esa imposible”, expresó. Para la docente, esas situaciones reflejan que el mensaje transmitido durante la etapa escolar permanece en el tiempo y se convierte en una práctica solidaria.
Respecto de la cantidad de participantes, señaló que no existe un registro acumulado de todas las colectas, aunque habitualmente se presentan más de 30 personas por jornada y en varias oportunidades la cifra se acercó a 40. Incluso recordó que algunas convocatorias tuvieron una demanda superior a la capacidad de atención, por lo que debieron pedir a determinados voluntarios que regresaran en una próxima oportunidad.
Dónde y a qué hora será la colecta de sangre
La nueva jornada se realizará el miércoles 4 de noviembre, entre las 7:30 y las 11:30, en el salón del Concejo Deliberante de San Benito. La elección del espacio responde a las refacciones que actualmente se llevan adelante en el edificio de la escuela Zuloaga, donde habitualmente se desarrolla la actividad.
Romero explicó que el lugar se encuentra a pocos pasos de la institución educativa y que el operativo contará con el acompañamiento de profesionales del Programa Provincial de Hemoterapia. La docente destacó la colaboración del organismo sanitario, que participa en las colectas y aporta el personal especializado para la atención de los donantes.
La convocatoria está dirigida a quienes deseen donar sangre y cumplan con los requisitos establecidos por el equipo de salud. Durante la entrevista, Romero hizo especial hincapié en la preparación previa, principalmente en la hidratación y la alimentación antes de concurrir.
Qué tener en cuenta antes de donar sangre
Una de las recomendaciones centrales fue concurrir bien hidratado y después de desayunar, ya que todavía persiste la creencia de que es necesario presentarse en ayunas. Romero aclaró que esa indicación es incorrecta y explicó qué alimentos pueden consumirse antes de la extracción.
“Fundamentalmente hidratación. Si es desde el día anterior, mucho mejor. Hidratación e ir desayunado, porque existe por ahí el prejuicio de que no hay que desayunar. Justamente todo lo contrario”, señaló.
La docente recomendó evitar los lácteos, sus derivados y las comidas con grasas antes de donar. En cambio, indicó que se puede consumir café, té, mate, frutas, jugos y algunas galletitas. También sugirió llevar una botella de agua para mantener una hidratación adecuada durante la jornada.
Además, remarcó la importancia de sentirse bien al momento de concurrir. La evaluación de la aptitud para donar estará a cargo del personal sanitario que participe del operativo.
Quince años de compromiso con la donación de sangre
Al repasar la trayectoria del proyecto, Romero destacó que el principal logro no se mide únicamente por la cantidad de donaciones, sino por la conciencia que se generó entre los estudiantes y sus familias. La continuidad de la propuesta permitió que distintas generaciones participaran de las actividades y mantuvieran su vínculo con la institución.
“Lo que realmente apunta a nuestros objetivos es la concientización que se ha logrado en las personas, en los estudiantes y en sus familias”, sostuvo. También expresó su agradecimiento a quienes acompañaron las colectas desde sus comienzos y al equipo de profesionales del Programa Provincial de Hemoterapia.
Finalmente, la docente adelantó que se jubilará el próximo año, aunque aseguró que la iniciativa continuará dentro de la escuela. Explicó que el trabajo involucra a toda la comunidad educativa y que su participación como referente es solo una parte de una propuesta que ya forma parte de la identidad institucional.