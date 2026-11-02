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Una avioneta volcó cuando aterrizaba en un aeroclub

La aeronave sufrió un siniestro durante la maniobra de aterrizaje en un aeropuerto de Mendoza, dejando tres heridos, entre los cuales hay un menor de edad.

2 de Noviembre de 2026
La maniobra dejó tres heridos
La maniobra dejó tres heridos

La aeronave sufrió un siniestro durante la maniobra de aterrizaje en un aeropuerto de Mendoza, dejando tres heridos, entre los cuales hay un menor de edad.

Un grave siniestro aéreo tuvo lugar este domingo en el departamento de Tupungato, Mendoza, donde una avioneta volcó mientras intentaba aterrizar en la pista del barrio Aeroclub. Por motivos que todavía son materia de investigación, la aeronave sufrió el vuelco en plena maniobra de descenso sobre el trazado de aterrizaje.

Como resultado del impacto, tres personas sufrieron lesiones, entre ellas un adolescente de 14 años. Los ocupantes de la aeronave padecieron heridas cortantes en el cuero cabelludo. Una mujer requirió traslado urgente al hospital Scaravelli de Tunuyán por politraumatismos, mientras que el padre del menor registró traumatismos leves.

La aeronave era conducida por Marcelo Frisón, actual presidente del Aeroclub de Tupungato, quien afortunadamente se encuentra fuera de peligro y con lesiones leves.

Efectivos policiales y personal de emergencias acudieron de inmediato al lugar para asistir a las víctimas e iniciar los peritajes. Los especialistas se encuentran abocados a establecer la mecánica exacta del siniestro y esclarecer las causas del vuelco, indica Los Andes.

Temas:

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