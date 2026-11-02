Nehitán tiene fecha para operarse de un tumor y su mamá necesita ayuda para viajar

Nehitán, un niño de tres años de Paraná que recibe tratamiento por un tumor, será operado el jueves 17 de diciembre en el Hospital Garrahan de Buenos Aires. Su mamá, Milagros, confirmó la fecha de la intervención después de mantener una videollamada con la neurocirujana que atiende al pequeño y renovó su pedido de ayuda a la comunidad, debido a que todavía no consiguió reunir los fondos necesarios para afrontar el traslado, la estadía y los gastos durante la recuperación.

La familia tiene previsto viajar a Buenos Aires durante la noche del miércoles 16 de diciembre, para que Nehitán pueda ingresar al hospital y recibir la atención correspondiente. Sin embargo, la proximidad de la cirugía generó preocupación en su madre, quien continúa organizando actividades solidarias para cubrir los costos que demandará permanecer fuera de Paraná.

En un nuevo mensaje enviado a Elonce, Milagros explicó que la campaña de recaudación sigue vigente y que aún le quedan numerosos números de la rifa sin vender. La mujer agradeció a quienes ya colaboraron y solicitó nuevamente acompañamiento para poder afrontar esta etapa del tratamiento de su hijo.

Confirmaron la fecha de la operación de Nehitán

La principal novedad en la situación del pequeño fue la confirmación del día en que se realizará la intervención quirúrgica. Después de una consulta virtual con la especialista que sigue su evolución, Milagros recibió la información sobre la fecha prevista para la cirugía.

“Ya tuve la videollamada con la neurocirujana de Nehitán. El jueves 17 de diciembre lo van a operar. El miércoles 16 a la noche ya viajamos al Garrahan”, comunicó la madre.

La confirmación permitió que la familia comenzara a organizar el traslado, aunque también hizo más urgente la necesidad de reunir dinero para cubrir los gastos asociados al viaje.

Campaña solidaria para Nehitán.-

Nehitán recibe atención médica periódica en el Hospital Garrahan, donde los profesionales realizaron estudios y controles para evaluar la evolución del tumor. Según había explicado su mamá en una entrevista anterior con Elonce, los médicos observaron una disminución del tamaño de la formación, lo que abrió la posibilidad de avanzar con una intervención para retirarla.

“En diciembre le están por hacer una operación porque el tumor que él tenía era grandecito y se le achicó”, había relatado Milagros al explicar los avances del tratamiento.

La mujer señaló que la cirugía forma parte de las indicaciones del equipo médico que atiende al niño y manifestó su expectativa ante esta nueva etapa.

Su mamá todavía no logró reunir el dinero necesario

Aunque la fecha de la operación ya está definida, la familia continúa enfrentando dificultades económicas para organizar el viaje y permanecer en Buenos Aires durante el tiempo que requiera la atención médica.

Milagros explicó que los aportes recibidos hasta el momento resultaron importantes, pero que todavía no alcanzan para afrontar todos los gastos previstos. “Estoy desesperada porque no pude juntar mucha plata de la que necesitamos”, expresó en su nuevo pedido de colaboración.

La preocupación se relaciona especialmente con la incertidumbre sobre cuánto tiempo deberán permanecer en Buenos Aires después de la cirugía. La familia todavía no conoce la duración de la recuperación ni cuándo podrá regresar a Paraná.

Por ese motivo, Milagros busca contar con recursos suficientes para afrontar tanto el traslado inicial como los gastos que puedan surgir durante la internación y el período posterior a la intervención.

Organiza una rifa solidaria de $3.000 para ayudar a su hijo

Una de las principales iniciativas impulsadas por Milagros consiste en la venta de números de una rifa solidaria de 3.000 pesos, destinada a reunir fondos para el viaje al Hospital Garrahan.

La mujer ya había explicado a Elonce que organiza estas actividades de manera recurrente para sostener los gastos vinculados con la atención médica de su hijo. En esta oportunidad, la proximidad de la cirugía hizo que la campaña adquiriera mayor urgencia.

“Yo sigo haciendo rifa tras rifa y quiero aclarar que esa plata que hago de la rifa únicamente se utiliza para el viaje de Nehitán, para los gastos de él y, obviamente, de nosotros que lo acompañamos”, había señalado durante una entrevista anterior.

Además de las rifas, Milagros manifestó su disposición a realizar distintos trabajos para conseguir los recursos necesarios. Su objetivo es reunir dinero mediante estas iniciativas y el acompañamiento de personas que puedan colaborar con la familia.

La madre insistió en que los fondos están destinados a cubrir las necesidades relacionadas con el tratamiento de Nehitán, especialmente el traslado, la alimentación y la permanencia en Buenos Aires.

Los controles médicos y los viajes al Hospital Garrahan

El tratamiento de Nehitán implicó que la familia incorporara controles médicos frecuentes a su rutina. Según explicó Milagros, el pequeño es evaluado aproximadamente una vez por mes por la neurocirujana que sigue su evolución.

Algunas de esas consultas se realizan de manera virtual, lo que permite mantener el contacto con el equipo médico sin necesidad de viajar en todas las oportunidades. Sin embargo, cuando se requieren evaluaciones presenciales, la familia debe trasladarse desde Paraná hasta Buenos Aires.

Esos viajes representan un gasto considerable, especialmente cuando se suman los costos de transporte, alimentación y permanencia fuera del hogar.

Milagros, mamá de Nehitán (foto Elonce)

La cirugía prevista para diciembre plantea un desafío económico mayor, ya que todavía no está definido cuánto tiempo deberá permanecer Nehitán en el hospital ni cuánto se extenderá la recuperación.

“En diciembre no sé cuánto tiempo vamos a estar allá por el tema de la recuperación”, había explicado Milagros al describir las dificultades para calcular el dinero que necesitarán.

La incertidumbre llevó a la madre a comenzar la recaudación con anticipación y a mantener activa la campaña solidaria hasta conseguir los fondos necesarios.

El agradecimiento de Milagros a quienes ya colaboraron

En su nuevo mensaje, Milagros también dedicó unas palabras a las personas que acompañaron las campañas anteriores y colaboraron para que Nehitán pudiera continuar con sus controles y tratamientos.

“También quiero darles las gracias a toda la gente que colaboró mucho y ayudó”, expresó.

La mujer reconoció el acompañamiento recibido a partir de la difusión de la historia de su hijo y pidió que la comunidad vuelva a colaborar en esta instancia, marcada por la proximidad de la operación.