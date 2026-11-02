Nuevo allanamiento en la Villa 351: secuestraron cocaína y detuvieron a dos personas

Este domingo se realizó un nuevo allanamiento por venta de drogas en Paraná que terminó con dos personas detenidas y el secuestro de 54 envoltorios de cocaína, dinero en efectivo y teléfonos celulares. El procedimiento se concretó en una vivienda de Villa 351, lindante a un búnker de drogas que había sido clausurado preventivamente dos semanas atrás.

La intervención se concretó en un inmueble ubicado sobre calle Profesor Juan Wirth.

Durante la requisa domiciliaria, los efectivos encontraron y secuestraron 54 envoltorios de nylon que contenían clorhidrato de cocaína, con un peso total de 32,8 gramos.

Además, incautaron 303.000 pesos en efectivo, dos teléfonos celulares y otros elementos considerados de interés para la investigación. Todo lo secuestrado quedó incorporado a las actuaciones judiciales correspondientes.

Como resultado del procedimiento, la Policía detuvo a dos personas, un hombre y una mujer, mientras que una tercera fue identificada en el marco de la investigación.

El operativo contó con la participación de efectivos de la División Antidrogas, dependiente de la Dirección General de Drogas Peligrosas, junto con personal de la Compañía de Operaciones Especiales (COE), perteneciente a la Dirección General de Operaciones y Seguridad Pública.

La orden de allanamiento fue dispuesta por el Juzgado de Garantías Nº 1, a cargo de la jueza Marina E. Barbagelata, con intervención de la Fiscalía Auxiliar, encabezada por el fiscal Santiago Alfieri.

Desde la fuerza policial señalaron que la nueva intervención formó parte de las tareas investigativas desarrolladas en Villa 351, donde dos semanas antes se había realizado otro procedimiento que derivó en la clausura preventiva de un búnker.