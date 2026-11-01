Diego Maradona Jr. pidió justicia por la muerte de su padre: "Se lo podría haber salvado"

Diego Maradona Jr. habló sobre la situación judicial por la muerte de su padre

Diego Maradona Jr. volvió a reclamar justicia por la muerte de su padre, Diego Armando Maradona, durante una entrevista en el programa italiano Verissimo. A casi seis años del fallecimiento del astro del fútbol, el hijo del exjugador aseguró que el desenlace podría haberse evitado y cuestionó la atención médica que recibió durante sus últimos días.

"Mi padre se podría haber salvado, es algo que nunca podré aceptar. Podría haber vivido muchos años más", expresó durante la conversación televisiva.

Maradona murió el 25 de noviembre de 2020, a los 60 años, mientras se encontraba en una residencia privada de Tigre, donde continuaba su recuperación después de una intervención quirúrgica por un hematoma subdural.

La investigación judicial busca determinar las responsabilidades de los profesionales que integraban el equipo encargado de su atención médica. Infobae+1

Denunció irregularidades en el juicio por la muerte de Maradona

Durante la entrevista, Maradona Jr. se refirió a las demoras y los episodios que marcaron el proceso judicial. Según explicó, después de casi seis años desde la muerte de su padre, la causa estaría cerca de llegar a una primera sentencia.

"Han sido unos meses difíciles, pero parece que por fin estamos cerca de una primera sentencia, después de casi seis años", señaló.

También denunció que el juicio estuvo a punto de sufrir una nueva anulación debido a una presunta falsificación de documentación médica por parte de un abogado defensor.

"Estuvimos a punto de sufrir otra anulación porque un abogado defensor llegó a falsificar un historial médico", relató. En ese sentido, mencionó una grabación de audio incorporada a la investigación en la que, según su testimonio, un médico planteaba la necesidad de confeccionar una historia clínica ante la posibilidad de que Maradona muriera.

"Todo estaba premeditado, hubo una negligencia atroz", sostuvo. Además, cuestionó el contraste entre las deficiencias que, según su relato, existieron durante la atención médica y el cumplimiento de los pagos profesionales.

Cuestionó las condiciones en las que Diego pasó sus últimos días

Otro de los puntos centrales de la entrevista estuvo relacionado con las condiciones de la vivienda en la que Maradona permaneció después de recibir el alta hospitalaria.

El exfutbolista había sido operado por un hematoma en la cabeza y posteriormente fue trasladado a una residencia privada para continuar con su recuperación.

Sin embargo, su hijo cuestionó que el lugar no contara con la infraestructura necesaria para garantizar una atención médica adecuada.

"Creo que fue solo una excusa para sacarlo del hospital. No había una infraestructura médica adecuada, no había absolutamente nada", afirmó. En otro tramo de la conversación, agregó: "No había oxígeno, ni sueros, nada de nada. Básicamente, solo se lo llevaron a casa".

Para Maradona Jr., esas condiciones evidenciaban las fallas en el cuidado de su padre y reforzaban su convicción de que su muerte podría haberse evitado.

El recuerdo de su padre y el pedido de perdón

La entrevista también tuvo un momento dedicado al vínculo personal entre Diego Maradona y su hijo. Maradona Jr. recordó que el exfutbolista le había pedido perdón en reiteradas oportunidades antes de morir.

"Siempre decía: 'Tenés que perdonarme por lo que te hice'", contó.

El hijo del Diez explicó que, aunque el camino para reconstruir la relación había sido largo, no tuvo dificultades para aceptar ese pedido.

"Me alegra haberlo hecho, porque nunca me habría perdonado a mí mismo si él hubiera fallecido cargando con ese dolor", expresó.

También recordó cómo vivió la noticia de su muerte y describió la figura que representaba para él: "Para mí, mi padre era un superhéroe, y los superhéroes no mueren".

Finalmente, reafirmó su decisión de continuar con el reclamo judicial: "Mientras viva, lucharé por esto".

La causa continúa en la Justicia argentina, donde se busca establecer las responsabilidades por la atención que recibió el exfutbolista antes de su fallecimiento.