Mirtha Legrand reapareció tras su internación y compartió un festejo con su familia

Mirtha Legrand realizó su primera salida pública después de recibir el alta médica el 6 de octubre. La conductora asistió al cumpleaños de su hija, Marcela Tinayre, tras haber permanecido 18 días internada por una neumonía bacteriana.

La celebración se desarrolló en la residencia de Tinayre en Barrio Parque, en la ciudad de Buenos Aires. La anfitriona eligió una temática de Halloween para reunir a familiares, amigos y figuras del espectáculo.

La conductora, de 99 años, llegó en auto acompañada por su chofer. Se mostró sonriente al ingresar al encuentro, que marcó su regreso a una actividad social después de la internación.

Una mesa compartida con Juana Viale y amigas

Durante el festejo, Mirtha Legrand ocupó una mesa para seis personas junto a su nieta Juana Viale. También estuvieron Teté Coustarot y su amiga Amalia Idoyaga Molina, entre otros allegados.

La reunión contó con la presencia de Ignacio Viale del Carril, exmarido de Marcela y padre de Juana y Nacho. Más tarde se sumaron Nacho Viale, Connie Solari y Dani Mañas.

Entre los invitados también estuvieron Mauricio D’Alessandro y Mariana Gallego, el empresario Martín Cabrales y su pareja, Dora Sánchez. Alejandro Veroutis y Gabriel Oliveri completaron parte de la lista de asistentes.

La celebración y el antecedente de salud

La casa tuvo una ambientación que combinó la temática de Halloween con una decoración de inspiración mediterránea. Las mesas se distribuyeron en el jardín de la propiedad para recibir a los invitados.

La presencia de Mirtha Legrand se produjo después del problema de salud que atravesó durante septiembre. Había ingresado al Sanatorio Mater Dei a mediados de ese mes, donde quedó internada bajo seguimiento médico.

Tras 18 días de internación, recibió el alta el 6 de octubre. El cumpleaños de su hija fue la ocasión elegida para reencontrarse públicamente con su familia y su círculo de amigos.